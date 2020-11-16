滴滴程维：共享是未来出行最优方案，2030 年共享汽车将去掉驾驶舱

11 月 16 日晚间消息，滴滴出行今日发布全球首款定制网约车 D1。这款车基于滴滴平台上 5.5 亿乘客、上千万司机需求、百亿次出行数据，针对网约车出行场景，在车内人机交互、司乘体验、车联网等多方面进行定制化设计。

滴滴出行创始人兼 CEO 程维表示，交通出行问题仍然是城市化过程中的主要痛点。过去 20 年，北京私家车保有量增长 9.7 倍，但城市道路总长度仅增长 1.9 倍。城市快速上涨的私家车数量和道路空间资源紧张之间存在矛盾。

他认为，未来二十年，购买交通工具会逐步过渡到享受出行服务。提高出行共享率已经成为行业共识，共享化是未来出行的最优方案。在未来，购买服务将替代购买工具，一个人不必拥有一辆车，就可以拥有更加美好的出行体验。2030 年中国乃至全球共享出行的比例有机会从现在的 3% 增长至 30%。

“100 年前，汽车产业变革发生在欧洲和美国；今天，共享出行的普及很可能发生在中国。”他说，过去滴滴致力于优化软件，未来十年将会同步优化软件和硬件，快速迭代。

程维预测，到 2025 年，搭载自动驾驶的共享汽车有望在滴滴平台普及超过 100 万台，新的迭代版本能够搭载滴滴自研的无人驾驶模块。到 2030 年，“希望去掉驾驶舱，能够实现完全意义上的自动驾驶。”