张朝阳：搜狐不会私有化，先减亏后盈利再扩大规模往上走

11 月 16 日晚间消息，今日搜狐公布了 2020 年第三季度财报，总营收为 1.58 亿美元，较 2019 年同期下降 6%，较上一季下降 1%。净亏损为 1500 万美元，而 2019 年第三季度净亏损为 3300 万美元，2020 年第二季度净亏损为 7700 万美元。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），净亏损为 700 万美元，而 2019 年第三季度净亏损为 3000 万美元，2020 年第二季度净亏损为 7500 万美元。

在财报发布后，搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳接受了媒体采访。他表示，“如果每个季度的盈利亏损状态加起来，比如第一季度我们因为疫情各个方面亏损了 800 万美元，第二季度盈利了 1200 万美元，第三季度亏损 700 万美元，第四季度盈利是 1500—2500 万美元，我们全年应该是 2000 万左右美元的盈利，2020 年我们是盈利的情况。”

搜狐主要有三块业务：品牌广告、长视频收费和游戏。对于品牌广告，第三季度实现了 4100 万美元收入，环比提升 8%，尽管宏观经济还是比较疲软、有挑战的，但是品牌广告还是有增长。

张朝阳表示，这是因为产品技术还在积累，还没有太大的爆发，历史遗留的流量不少，但是 App 的流量亟待爆发。品牌商愿意投广告，一是基于搜狐视频直播技术的发展和双引擎战略，搜狐视频打通了长剧、短视频和社交的矩阵，把直播带货变成直播综艺形式进行新型的营销活动，这些吸引了广告主的关注，所以导致品牌广告是能够实现 8% 的增长。

对于第三季度的亏损，张朝阳表示，因为第三季度游戏收入稍微低了一些，要推出一些新游戏，会产生一些成本，“所以游戏降低了一些，第三季度当时预计亏损是 1000—2000 万美元，但是比预计表现要好，亏损了 700 万美元。去年亏损是 3000 万美元，所以我们这 700 万美元的亏损是 76% 的改善。”

“游戏业务我投入时间不多，希望投入越来越多的时间。游戏业务给搜狐集团贡献是不小的，也非常感谢游戏团队，但是我本人不玩游戏，我帮忙只能是在管理方面。我更希望让搜狐新闻、搜狐视频的平台，包括狐友爆发，成为一个更大的平台，在这种情况下游戏的推广就不用到别的平台了。手游在其他平台推广成本是很高的，40%、50% 就没了。我们的平台能够爆发，对我们的游戏业务能有直接的帮助。”

他表示，目前游戏业务的现金流还是比较好的，平台业务在爆发之前一般是亏损的，平台业务必须做大才能扭亏为盈，而一旦平台业务做大了其盈利前景就非常好，“所以我们现在的平台业务还处在重新创业的阶段。”

张朝阳给搜狐的定位是互联网媒体娱乐公司，未来的重点放在互联网产品技术。从他每天的工作时间分配，大量时间是放在互联网的产品和内容上；第二是媒体内容，第三是长剧。

此外，提到搜狗的亏损，张朝阳表示只是暂时的，搜狗的价值除了营收的情况，更多的是技术和实力，以及输入法的广泛使用，这也是腾讯比较看重的。

他提到，搜狗出售给腾讯后，搜狐会获得比较好的资金，这是对搜狐有利的。资金主要用途基本还是目前在做的方向，包括搜狐新闻、搜狐视频。

张朝阳对于第四季度的预期是盈利，“平台集团业务大概是稳定在这个情况，但是游戏又有突出的表现，所以第四季度我们预计将会盈利在 1500—2500 万美元之间，这是针对第四季度的预期。”

此外，张朝阳在沟通会现场也从资本、运营、产品方面对近期搜狐发展进行总结：资本层面，2020 年 4 月畅游回归、9 月搜狗私有化是重要的动作；运营层面，过去两年成本大幅降低，同时公司的流量资产与用户规模都没有缩水，既保证了品牌广告的稳固，也促使集团扭亏为盈；在产品创新层面，搜狐视频、搜狐新闻、狐友正稳步发展，期待未来平台能够爆发。“过去两年对搜狐来说是个转折期，现在公司走向明朗了。”

“回顾搜狐上市 20 周年，我们有辉煌，也有遗憾，但公司依然很年轻，还有很多事情要做，而且过去两年的管理水平在提高，公司的扭亏转盈比较明显。随着互联网更多影响人们生活方式的有趣产品不断产生，预示着好日子在未来。我们也很期待，也一直在跟进。”张朝阳称。