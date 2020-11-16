滴滴出行柳青： 定制网约车 D1 的设计不是拍脑袋想出来的

11 月 16 日，滴滴出行在第 12 场 “滴滴开放日”上正式发布全球首款定制网约车 D1。滴滴出行总裁柳青表示，D1 的设计不是拍脑袋想出来的，背后是千万次的用户反馈和近万次的深度调研，实时了解用户的需求。滴滴希望引领一种轻资产的生活方式，这是我们能创造的价值和存在的意义，是我们对世界的一种表达，也是我们处在这个时代的幸运。

柳青谈到，很多人喜欢驾驶的乐趣所以买车，但是也有很多年轻人未必喜欢驾驶，在 “被迫买车”、被迫加入一种生活方式。未来未必需要买车，D1 正在尝试给这些人另外一种生活的可能性。

“今天这个时代有一个特点，我们的父辈已经不能告诉我们怎么生活了，需要我们去探索属于这个时代的特立独行的生活方式”，柳青表示，“这是我们能创造的价值和存在的意义，是我们对世界的一种表达，也是我们处在这个时代的幸运。”

“出行的未来不仅仅是便捷舒适，还要有颜值”。柳青表示，滴滴和每个城市深度绑定，真正融入到城市的血脉中。“2050 年，随着电动、共享、智能技术的不断进化，未来大部分人不需要自己买车，交通不再拥堵，出行不再焦虑，六环里将看不到大型停车场，天空变得更蓝，空气变得清新，城市越来越美好。”

根据柳青介绍，D1 根据滴滴平台 5.5 亿乘客、上千万司机需求、百亿次出行数据，针对网约车出行场景，在车内人机交互、司乘体验、车联网等多方面做了大量定制化设计，如单侧电滑门、开门礼宾灯、为女性用户设计更低的上下车高度、通过 app 可以提前定制车内的温度，甚至可以在车里唱卡拉 OK。

柳青表示，未来滴滴的目标是 0188，意味着意味着每年 100 亿小时花在车上，相当于 2.5 亿部 50 集电视剧，500 万大学生大学四年的学时，“希望大家能够精彩、充实、有趣的度过这 100 亿小时。”