安卓 11 来了，小米 10 再发布 MIUI 12.2.2.0 稳定版：超级文档、相机多项升级

IT之家11月16日消息 上周二，小米 10 部分手机推送了基于安卓 11 系统的 MIUI V12.2.2.0.RJBCNXM | 稳定版，大小为 3.6G。但随后小米进行了撤包。今天小米10的安卓11稳定版本再次正式推送。IT之家获悉，本次新增超级文档和相机VLOG、AI水印等多项功能。

小米表示，本次更新为安卓跨版本升级，为降低升级风险，建议提前备份个人数据。本次更新启动加载时间相对较长，启动后短时间内可能出现微热、微卡等性能、功耗问题，请耐心等待。部分三方应用由于自身未进行版本适配，会影响正常使用，请谨慎升级。

下面是更新内容：

超级文档

新增悬浮功能面板，支持快捷收起展开。竖屏查看功能丰富，横屏阅读体验最佳

新增文档 / 表格 / PDF 一键 [导 PDF]功能

新增文档 / 表格 / PDF [投屏]功能

新增 PPT/PDF [缩略图]功能，跳转页面更快捷

新增旋转屏幕提示切换功能

优化版本 APK 体积和运行时存储空间

系统

更新谷歌安全补丁 (2020#10)，提升系统安全性

基于 Android11 深度定制的 MIUI 稳定版发布

相机