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安卓 11 来了，小米 10 再发布 MIUI 12.2.2.0 稳定版：超级文档、相机多项升级

2020/11/16 23:54:00 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月16日消息 上周二，小米 10 部分手机推送了基于安卓 11 系统的 MIUI V12.2.2.0.RJBCNXM | 稳定版，大小为 3.6G。但随后小米进行了撤包。今天小米10的安卓11稳定版本再次正式推送。IT之家获悉，本次新增超级文档和相机VLOG、AI水印等多项功能。

小米表示，本次更新为安卓跨版本升级，为降低升级风险，建议提前备份个人数据。本次更新启动加载时间相对较长，启动后短时间内可能出现微热、微卡等性能、功耗问题，请耐心等待。部分三方应用由于自身未进行版本适配，会影响正常使用，请谨慎升级。

下面是更新内容：

超级文档

  • 新增悬浮功能面板，支持快捷收起展开。竖屏查看功能丰富，横屏阅读体验最佳

  • 新增文档 / 表格 / PDF 一键 [导 PDF]功能

  • 新增文档 / 表格 / PDF [投屏]功能

  • 新增 PPT/PDF [缩略图]功能，跳转页面更快捷

  • 新增旋转屏幕提示切换功能

  • 优化版本 APK 体积和运行时存储空间

系统

  • 更新谷歌安全补丁 (2020#10)，提升系统安全性

  • 基于 Android11 深度定制的 MIUI 稳定版发布

相机

  • 新增 VLOG 模式新增「故事「节奏」两个模版

  • 新增 VLOG 模式支持草稿箱功能，可以将当前拍摄进度保存至草稿箱

  • 新增 AI 水印增加 3 款地点水印与经纬度水印

  • 优化录像模式 8K 视频功能入口整合到顶部菜单栏中

  • 优化 VLOG 模式升级为云端下载运行库及模版资源，后续 VLOG 新模版将通过云端推送

  • 优化新版机型水印

  • 优化用户调整相机中各功能的变焦倍率后，30 秒内再次打开相机、由相册切换回相机、锁屏界面打开相机时，保持变焦倍率不变

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关键词：小米10MIUI 12安卓11

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