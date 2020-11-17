百度宣布 36 亿美元收购欢聚集团国内直播业务 “YY 直播”

北京时间 11 月 17 日凌晨消息，百度公司今天宣布，与欢聚集团签署最终约束性协议，全资收购欢聚集团国内直播业务（即 “YY 直播”），总交易金额约为 36 亿美元，交易预期将于 2021 年上半年完成交割。

据了解，收购部分包括但不限于 YY 移动应用、YY.com 网站、YY PC 客户端等。交易完成后，YY 直播将加入百度，未来双方将在技术、流量、生态等多个方面实现相互赋能，形成规模效应。

欢聚董事长兼首席执行官李学凌先生表示：“欢聚在直播领域深耕多年，是国内网络视频直播行业的奠基者，YY 直播是国内领先的泛娱乐直播平台，在直播生态、直播技术、内容运营、营收玩法、主播梯队的孵化和培养等方面，有着一整套完整的流程体系和经验。百度作为国内领先的以信息和知识为核心的互联网综合服务公司，建立了庞大的移动互联网生态系统，百度旗下 App 覆盖超 10 亿月活跃用户，其中仅百度 App 的移动日活用户规模超 2 亿；本次交易，将有机会让 YY 直播业务接入百度巨大的流量池，在更大的生态体系里，实现多元变现的闭环，加快业务增长，释放更大的价值。”

分析认为，未来直播产业的发展充满可能性，可以说是上个时代 BAT 三家优势的集合体，它不仅是需求流量入口，也是交易服务载体，承载了游戏和社交的可能性，谁能满足用户的多元、个性化需求，谁就能在直播赛道突围。