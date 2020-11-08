首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

百度李彦宏：未来十年，看好自动驾驶、机器翻译、生物计算、深度学习框架、AI 芯片等

新浪科技 2020/11/8 20:21:29 责编：骑士
评论：

11 月 8 日晚间消息，在第二届世界科技与发展论坛上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏发表主旨演讲时指出：在未来的十年中，包括自动驾驶、机器翻译、生物计算、深度学习框架、数字城市运营、知识管理、AI 芯片和个人智能助手在内的八大关键技术，会出现从量变到质变的转化，从而对数字经济，甚至更广泛的社会、文化领域将产生深远的影响。

以最复杂的人工智能工程——自动驾驶为例。这项技术在商业化过程中，将直接带动雷达、传感器、导航系统等产业的快速发展。无人车自身的社会价值和战略意义，是远远超越交通工具本身的，它带给人们全新的生活方式

李彦宏在会上谈起最近一个非常重要的变化，就是无人车进入了平行驾驶时代。换句话说，就是驾驶员不在车里，而在云端。当无人车需要人干预的时候，驾驶员在云端就可以操控，而且一个人可以远程控制很多台车。在今年 9 月举办的百度世界大会上，人们通过央视新闻直播已经感受到了这项技术在生活场景中的应用。可以预见，无人车 “去安全员”，将会导致业态发生质变，比如共享出租车运营将提速。

如今，人类正迎来数字经济的第四次创新红利期，这就是以物联网和人工智能为核心的智能化，由它们所驱动的智能经济，将成为未来相当长时间中，全球经济中最活跃、最具创新力的部分。

李彦宏表示，以自动驾驶为代表的这八项关键技术一旦发生质变，将会对数字经济，甚至更广泛的社会、文化领域将产生深远的影响。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：百度李彦宏自动驾驶

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用