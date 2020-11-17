IPv6 进行时：机遇与挑战并存

IT之家11月17日消息 2017 年，中办、国办发布《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》文件，此后，IPv6 在国内的发展进入关键节点。今年 3 月，工信部《关于开展 2020 年 IPv6 端到端贯通能力提升专项行动的通知》中明确指出，要优化提升 IPv6 网络接入能力，全面扩大数据中心 IPv6 覆盖范围，到 2020 年底 IPv6 活跃连接数达到 11.5 亿。

在一系列政策支持以及产业链的努力下，目前，我国 IPv6 的发展已然取得了不错的成绩，走在世界前列。根据亚太互联网络信息中心发布的全球 IPv6 地址分配数据显示，截至 2019 年 12 月底，在全球 IPv6 地址资源拥有量排名中，美国位居第一，中国第二，德国第三。据中国互联网络信息中心 (CNNIC)的数据显示，截至 2019 年 12 月底，中国 IPv6 地址分配总数为 47885(块 / 32)。

不仅如此，我国 IPv6 的用户增长也非常快速。“据数据统计，2020 年 8 月，我国 IPv6 活跃用户数达 3.65 亿，占互联网用户之比达 40.32%。”中国工程院院士邬贺铨近日表示。

很显然，基于 IPv6 的下一代互联网发展在中国已经大步迈入黄金时代。但需要注意的是，我国 IPv6 的发展与此前制定的 2020 年的目标还存在一定的差距。在这个过程中，我们要正确认识由此带来的机遇和可能存在的挑战。

IPv6 是下一代互联网发展的基础

随着 5G 和物联网、云计算、大数据的蓬勃发展，人类社会已经开始进入万物互联的时代，IPv6 海量地址为万物互联提供了坚实的保障。我国政府对下一代互联网发展高度重视，明确提出要建成全球最大规模的 IPv6 商用网络，满足我国技术产业创新发展、网络安全能力强化的迫切需要。

多位业内专家表示，目前正在从 IPv4 向 IPv6 过渡，过渡当中带来很多机会，创新空间也很大，IPv6 为解决互联网体系结构的事业开展了新的平台，推进 IPv6 规模部署是互联网技术产业生态的一次全面升级，深刻影响着网络信息技术、产业、应用的创新和变革。

具体而言，相较于几近枯竭的 IPv4 而言，IPv6 拥有具备众多的优势：IPv6 海量的地址空间，可满足新基建实施过程中各领域对 IP 地址的爆发式需求；IPv6 地址分配遵循 “聚类”(Aggregation)原则，大大减少了路由器中路由表的长度，提高了路由器转发数据包的速度，符合物联网时代对实时性的高要求；自带 IPsec 可以增强数据的安全性，在智慧城市建设中可以更好的保障用户隐私；此外，IPv6 多宿主特性可以降低数据丢包影响，更好的支撑 5G 应用等，作为最底层支撑的基础设施，IPv6 协议的种种优势将为新基建以及下一代互联网的发展夯实基础。

三方面因素致使 IPv6 应用不足

IPv6 的发展如此重要，那么我国究竟进展如何？此前，闻库就曾公开表示，当前网络基础设施全面完成 IPv6 升级改造，IPv6 网络质量与 IPv4 基本趋同，基础电信企业门户网站和自营 APP 均完成 IPv6 改造。

下一步，要从云、管、端、用等方面全面深入推进 IPv6 规模部署工作。提升 IPv6 网络服务水平，扩大 IPv6 服务覆盖范围。增强固定终端 IPv6 支持能力，加快存量智能家庭网关 IPv6 升级替换。引导应用生态向 IPv6 升级，推动各主要应用商店开展 IPv6 支持度检测与标识工作。

而从数据来看，2020 年 8 月，我国 IPv6 活跃用户数达 3.65 亿，占互联网用户之比达 40.32%，可以说发展速度让人惊喜。

然而，在发展 IPv6 的同时也面临一些问题。邬贺铨指出，多数发展中国家采用 IPv6 的初心是为了缓解 IPv4 地址不足，中国因较早就以 NAT(网络地址转换协议)方式采用私有地址，缓解了 IPv4 地址不足的压力，但也落入私有地址的陷阱，缺乏向 IPv6 升级的动力。

“这种环境下，关键是提升 IPv6 的价值，例如，5G 的商用解决了无线高可靠低时延问题，但端到端的性能还需要核心网技术支撑，对 IPv6 需求正当时。”邬贺铨进一步讲到。

此外，中国工程院院士吴建平也指出：“在 IPv6 热火朝天发展的同时，应注意把握方向，尤其要注意安全问题，安全问题说到底是一个核心技术问题，互联网的核心技术是我们最大的命门，核心技术受制于人是最大的隐患。”

此外，从 IPv6 的整体表现来看，IPv6 应用发展明显不足。对此，邬贺铨指出，主要原因包括三方面原因：第一，目前网站及应用大多数是 IPv6 首页可达，更深层次的链接还未支持 IPv6 访问。直播、游戏等流量集中的应用，核心内容支持 IPv6 访问的较少；第二，在流量中占比更大的视频多数是在固网上使用，而较多的家庭网关尚不支持 IPv6；第三，CDN 和云平台的升级比例不高。

据了解，目前我国市场占比较大的 LTE 移动终端均已支持发起 IPv6 地址请求、获得 IPv6 地址，并能支持 IPv6 应用。截至 2020 年 7 月，中国电信、中国移动、中国联通 LTE 核心网总流量达 4372.06Gbps，IPv6 流入流量平均占比达 10.25%。