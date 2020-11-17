联想拯救者手机 Pro 的 DxoMark 音频成绩公布：59 分

IT之家11月17日消息 今日，DxoMark 公布了联想拯救者手机和小米海外品牌 Poco X3 NFC 的音频评测成绩，分别为 59 分和 63 分，其中后者由于国内不常见本文不再提及。
联想拯救者电竞手机 Pro 搭载骁龙 865 + 芯片 , 配备 16 GB 内存和 512GB 机身存储，提供快充双电池，采用 6.65 英寸 144 Hz 屏幕，对游戏玩家来说体验较强。
DXO 评论：在音频方面，联想配置了双前射式扬声器和四台麦克风系统，还有高科的降噪技术。联想表示四台麦克风方便玩家在电竞时给自己录音，并能保证一定的录音质量。
IT之家了解到，该机音频规格包括：两台前射式扬声器、高通降噪技术、无耳机插口、四个麦克风。
DXOMARK 表示，在音频测试基准下，联想拯救者电竞手机 Pro 得 59 分，目前排在排行榜的下游（第30名），当然其在游戏场景下的表现稍好。同其他电竞机型相比，它的音频表现不如 75 分的华硕 ROG 3 和 64 分的努比亚 Red Magic 5S。
DXO 结论：
联想拯救者电竞手机 Pro 具有高质量的组件，宣传时雄心勃勃，但在我们音频测试中的表现让人大跌眼镜。播放水平中等，唯有力度分数高，由其在游戏场景下，准确的头音和有力的冲击力能够反映内容能量。对于一款游戏机型而言，扬声器在屏幕后的位置也恰到好处，因为玩游戏的时候不容易被遮挡。音量表现扎实。然而缺乏清晰度影响了音域平衡，高音沉闷，中频不一致，破坏了空间感，尤其是距离感和位置感。
联想拯救者电竞手机 Pro 的录音功能并不十分出挑，但是这可能并非品牌方的优先项。设备在语音备忘录和会议场景下表现尚可，只有少许音损，立体声录音。但在大部分场景下音色表现都很差，特别在电子音乐会场景中，录音质量很低。生活视频和自拍视频中的糟糕音损表现使得力度和空间感表现均差强人意，而且这些情况下仅为单声道录音。如果录音更好的话，整体得分本会更高。