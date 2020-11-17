联想拯救者手机 Pro 的 DxoMark 音频成绩公布：59 分

IT之家11月17日消息 今日，DxoMark 公布了联想拯救者手机和小米海外品牌 Poco X3 NFC 的音频评测成绩，分别为 59 分和 63 分，其中后者由于国内不常见本文不再提及。

联想拯救者电竞手机 Pro 搭载骁龙 865 + 芯片 , 配备 16 GB 内存和 512GB 机身存储，提供快充双电池，采用 6.65 英寸 144 Hz 屏幕，对游戏玩家来说体验较强。

DXO 评论：在音频方面，联想配置了双前射式扬声器和四台麦克风系统，还有高科的降噪技术。联想表示四台麦克风方便玩家在电竞时给自己录音，并能保证一定的录音质量。

IT之家了解到，该机音频规格包括：两台前射式扬声器、高通降噪技术、无耳机插口、四个麦克风。

DXOMARK 表示，在音频测试基准下，联想拯救者电竞手机 Pro 得 59 分，目前排在排行榜的下游（第30名），当然其在游戏场景下的表现稍好。同其他电竞机型相比，它的音频表现不如 75 分的华硕 ROG 3 和 64 分的努比亚 Red Magic 5S。

DXO 结论：