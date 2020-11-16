部分用户报告：神秘蓝屏死机（BSOD）阻止 Win10 正常启动

IT之家11月16日消息 外媒 Windows Latest 报道，一个新的更新对运行 Windows 10 的设备造成了严重的问题。在最近的升级之后，神秘的蓝屏死机（BSOD）错误阻止了 Windows 10 设备的正常启动。

根据报道，该错误似乎源于趋势科技、联想、英特尔和微软推送的更新。

虽然 Windows 10 蓝屏错误在一些设备上的 Windows 更新后经常发生，但这个错误特别令人沮丧，因为用户不知道出了什么问题。

IT之家获悉，当用户将设备置于睡眠模式时，就会触发蓝屏死机错误。到目前为止，用户已经报告了惠普 Envy x360、惠普 ProBook 650 G4、惠普 Elite x2 1012 G2、惠普 ProBook 650 G5 和惠普 EliteBook x360 1040 G6 存在该问题。

使用戴尔 Latitude 5500 的用户在安装 Windows 10 版本 2004 和最近的更新后也报告了 “PDC_WATCHDOG_TIMEOUT”错误。

一些用户声称，趋势科技 Apex(高级自动威胁检测)软件需对 Windows 10 上的蓝屏死机错误负责，而其他用户则指责微软和英特尔发布的更新。

幸运的是，这个错误似乎并不普遍，你可以暂停更新，直到修复。

如果你很幸运，你可以在使用 Windows 10 内置的恢复选项后返回桌面。

联想 BIOS 更新导致 BSOD 错误

上个月底，有一位联想用户求助，投诉最近一次 BIOS 更新后出现蓝屏死机的情况。

根据联想用户在论坛中的报告，联想 BIOS 更新可能破坏了系统分区，安装补丁后 Windows 10 无法启动。

报告还指出，可能是联想 BIOS 更新与 Windows 10 之间的兼容性问题，问题源于联想发布的 BIOS 有问题。

“我的 IdeaPad 730S 更新到了 BIOS 8HCN36WW。其他许多 IdeaPad 用户并没有报告他们的 BIOS 版本。然而，所有这些报告的问题都是与联想固件 (BIOS)相关的自动更新的结果。”一位失望的联想用户在电子邮件中告诉我们。

联想用户在通过联想 Vantage 应用程序应用 BIOS 更新后，观察到一些蓝屏死机（BSOD）和其他关键错误。

根据报告，受影响的机型包括 ThinkPad 和 Ideapad 机器，包括流行的 Flex 5。如果你还没有安装联想 BIOS 更新，请确保你在联想应用程序中点击暂停按钮，并开始使用 Windows 10 的恢复解决方案，例如恢复分区。

在大多数情况下，联想 BIOS 更新应该可以顺利安装，但如果你的设备因为某些原因不兼容，你应该考虑暂时跳过更新。