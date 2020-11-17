京东求稳：降本增效，新用户靠下沉市场

随着京东发布 2020 年第三季度财务报告，电商 “猫拼狗”三家又可以 PK 一下成绩单了。

直接看京东，报告显示，京东本季度净营收为 1742 亿元，同比增长 29.2%，其中商品销售净收入为 1514 亿元，同比增长 27.4%，净服务收入为 228 亿元，同比增长 42.7%；归属于普通股股东的净利润为 76 亿元，上年同期为 6 亿元，基于非美国通用会计准则，归属于普通股股东的净利润为 56 亿元，同比增长 80.1%。

财报发布后，京东美股盘前转跌，跌幅一度超 5%，随后反弹，但至收盘跌幅达 7.41%，报 85.26 美元。而截至 11 月 16 日港股收盘，京东上涨 5.63%，报 368 港元。

营收上继续领跑

依靠自营商品销售，京东在营收上再次领跑。财报显示，本季度京东净营收达 1742 亿元，在电商 “三巨头”位列第一，同比增速为 29.2%，在近十个季度中位列第二，增速仅次于上一季度。其中商品销售净营收为 1514 亿元，同比增长 27.4%，日用百货商品销售贡献了 581 亿元，同比增长 34.8%，3C 数码部分则为 933 亿元，同比增长 23.2%——这本来就是京东的主要商品品类，基数较大；净服务收入为 228 亿元，同比增长 42.7%，增速跑过大盘。也就是说，京东的自营商品销售收入保持了稳定的增长态势，而广告、物流等收入则处于相对高速增长的状态。

不过，如果对比营收增速，本季度阿里巴巴与京东的轨迹基本一致，增速为 30% 而拼多多则继续保持上扬态势，当然，三者处于不同成长阶段，情况自然有所不同。相比之下，拼多多本季度营收为 142.098 亿元，同比增长 89%——接近阿里巴巴和京东增速的三倍，但拼多多的营收不及后两者的十分之一。

京东零售集团 CEO 徐雷在财报后的分析师会议上表示，疫情影响之下，今年在线零售行业的整体表现较好，越来越多的消费者接触了网络购物，从品类角度出现了一些分化——健康、居家、生鲜和消费品的增速明显。整体来看，由于全品类发展，京东保持了稳定的增长。

用户增长靠下沉

京东在本季度财报中着重强调了截至 2020 年 9 月 30 日的前 12 个月，年度活跃客户账户的数量——去年到今年，由 3.344 亿增至 4.416 亿，同比增幅为 32.1%，环比为 5.8%，一年增长的新用户已超 1 亿。

徐雷提到，京东的渗透率在不断提高，与此同时，下沉市场和 45 岁以上人群是新用户的主要来源之一。京东集团 CFO 许冉也解释，数据显示，本季度京东 80% 的新用户来自低线城市，这也证明了京东在下沉市场所采取的市场策略是有效的。

对比来看，电商用户数量的天花板——阿里巴巴，目前其中国零售市场年度活跃用户数量为 7.57 亿，同比增长 8.5%，环比增长 2%，而拼多多对应的数字分别为 7.313 亿，36% 和 7%。看，老大的增速一点点下滑，向上迈进的老二则和此前一直狂奔的老三步调相仿，跑得不亦乐乎。

不过，徐雷称更愿意用长期视角去看待用户增长。“过去、现在以及未来，我们会强调这些关键词——用户体验、开放、全渠道、建立供应链的能力。

降本增效脚步不停

本季度，京东毛利率为 15.4%，履约毛利率为 8.7%，同比及环比均有不同幅度增长，且在更长的时间维度内仍在提升。许冉透露，京东毛利率的增长主要因素是消费者购买由低频转为高频，另外，规模效应助益明显。“事实上，广告营收毛利的增长是超过部分头部销售毛利增长的，但这些增长一定程度上被第三方业务佣金营收的低增长抵消，但低佣金品类商品的毛利增长要好于高佣金品类。”

此外，本季度京东库存周转天数降至 34 天，创下上市以来的最快库存周转效率，综合费用率也相对稳定，近一年来均未超过 15%。业务扩张时期，运营效率得到有效掌控。截至 2020 年 9 月 30 日，京东物流运营超过 800 个仓库，包含京东物流管理的云仓面积在内，仓储总面积约 2000 万平方米——这也是京东的 “肌肉”。

关于双 11 和社区团购

社区团购也好，生鲜电商也罢，今年它们都太火了。正如多多买菜是拼多多财报后分析师会议的主题，京东高管也不免被问到与之相关的问题。徐雷认为，生鲜是一个巨大的赛道。不过，在他看来，京东希望建立可持续的商业模式，而非靠短期补贴的流量生意。当然，对新模式的关注是必要的，毕竟，防御也可能是一种进攻。

此外，徐雷也就京东在双 11 期间的表现做出了评价。“我们的双 11 活动，并不是只看 11 日这一天。从 1 日到 11 日的整个过程来看，我们对双 11 的表现还是非常满意的。”他同时指出，京东的双 11 相比 618 表现更好，这主要有两方面原因，一是从消费端来看，用户在年底增加了消费支出；二是从供应方面来看，品牌商尤其是中小商家，在年底受疫情的影响会更小一些，运营和商品上的准备会比 6 月更为完善，这也带来了综合效应。