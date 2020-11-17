索尼 PlayStation 中国官网上线 PS5 页面

正如此前官宣的消息，索尼官方已于 11 月 12 日在北美、日本、澳大利亚等国家和地区上市了全新的索尼 PS5 游戏主机，而在 11 月 19 日还将有一批国家开始发售，与此同时，国内的索粉也纷纷以实际行动表达了对该机的期待。

现在有最新消息，虽然索尼官方还没有公布国行版本的发售时间，但好消息是索尼 PlayStation 中国官网已上线了 PS5 宣传页面。

据索尼 PlayStation 中国官网显示得到信息来看，全新的索尼 PS5 游戏主机即将与国内玩家见面，虽然大陆地区的上市日期还未确定，但索尼官方近日也确认，将在适当的时间另行公布国行版本的发售时间，而且这一时间将不会太久。

与此同时，近日也有部分网友和媒体表示，PS5 国行版被有望于 12 月 18 日发布，发布会将以网络直播的形式召开，其中光驱版本将率先上市，数字版随后也会在 2021 年农历春节前发布。

其他方面，全新的索尼 PS5 游戏主机将提供光驱和无光驱数字版两个版本，搭载 AMD 定制 8 核 Zen 2 CPU 3.5GHz (支持变频)。显卡为 RDNA2 架构的 AMD 定制款 GPU，频率最高 2.23GHz，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算，支持 120Hz/8K 输出、3D 音效等，并可以直接向下兼容 PS4 游戏。

此外，公司 CEO Jim Ryan 还确认，在向下兼容的数千款 PS4 游戏中，“99%”的游戏可以在 PS5 上游玩，而 PS4 接下来的预计寿命最长为 4 年。

据悉，受索尼产能以及疫情的影响，目前索尼 PS5 的货源在已上市地区一直处于紧缺状态，相信国行版本届时也必将呈现以及难求的状态。更多详细信息，我们拭目以待。