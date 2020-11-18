国行售价 1599 元，苹果 Beats 首发全新 Powerbeats 夜光版无线耳机：搭载 H1 芯片

IT之家11月18日消息 Beats 今天推出旗下热门 Powerbeats 耳机新款，采用了全新的夜光设计。新款 Powerbeats 是与生活方式品牌 AMBUSH 合作设计的，此次发布的产品是 AMBUSH 与 Beats 的首次官方合作，也是 Beats 首款夜光产品。

在特性和功能方面都是用户已经逐渐喜爱的 Powerbeats。它们采用了无线设计，每个耳塞之间都有一条连接线。值得一提的是，对于苹果用户来说，Powerbeats 采用苹果 H1 无线芯片，可以实现 “Hey Siri”，并支持 iOS 14 和 macOS 11 Big Sur 中新的自动设备切换功能。

Powerbeats 的其他功能还包括：

由苹果 H1 芯片提供支持，使 iCloud 设备之间的设置、配对和切换时间更快。

附带四种尺寸的耳塞和 Lightning 转 USB-A 的充电线。

双波束成形麦克风和语音检测加速度计，以锁定声音并过滤外部噪音。

充满电后可使用 15 小时。

IPX4 等级防汗防水。

包含 Fast Fuel 技术，当电池电量不足时，5 分钟充电可提供长达 1 小时的播放时间。

配有从耳钩后部穿过的圆形电缆，使颈部轮廓自然，符合人体工程学。

IT之家获悉，Powerbeats 专为健身和活跃的生活方式而设计，夜光设计可以帮助你在进行骑车跑步或户外行走等活动时，更容易被他人发现。

与 AMBUSH 合作设计的全新 Powerbeats 耳机将于 11 月 18 日开始在 Apple.com、Dover Street Market、Nordstrom 指定门店和 Nordstrom.com 上订购，售价 199.95 美元（国行售价 1599 元）。

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