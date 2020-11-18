曝 Redmi Note 9 系列下周发布：最便宜的一亿像素手机

Redmi 品牌自独立以来获得了极为迅猛的发展，尤其今年双十一期间更是出尽风头。现在有最新消息，近日有知名数码博主透露称，近期频繁曝光的 Redmi Note 9 系列有望在下周发布。



按照此前曝光的消息，全新的 Redmi Note 9 系列已经获得入网许可，不出意外的话近期就会与大家见面，不过官方至今没有开始该机的正式预热，因此其发布时间仍是一个谜题。而据知名数码博主 @数码闲聊站 最新发布的信息显示，全新的 Redmi Note 9 系列计划在本周开始预热，并且将在下周与大家见面，这与此前多方预测的时间相近。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 Redmi Note9 系列机型包括 Note9 和 Note9 Pro 两个版本，均将采用 LCD 挖孔全面屏设计，最高拥有 120Hz 屏幕刷新率和 240Hz 的触控采样率。作为区别，标准版将搭载的是联发科天玑 720 处理器，而高配版则将搭载高通骁龙 750G 处理器，且还将有望搭载 1 亿像素主摄，传感器尺寸为 1/1.52 英寸，单位像素面积为 0.7μm，支持 9 像素合一也就是等效 2.1μm，在极暗环境下可有效提高进光量，保证画面细节。

据悉，全新的 Redmi Note9 系列将有望在 11 月 24 日左右发布，起售价预计在千元左右。更多详细信息，我们拭目以待。