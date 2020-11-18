索尼 PS5 将于 11 月 19 日上线亚马逊，国行版还没消息

经历了漫长的等待，索尼官方已于 11 月 12 日在北美、日本、澳大利亚等国家和地区上市了全新的索尼 PS5 游戏主机，遗憾的是其中并不包含国行版本。当然，迫不及待的不仅是国内的玩家，欧洲的玩家也同样心急。不过现在有最新消息，近日有海外爆料达人透露称，11 月 19 日还将有一批国家开始发售，主要面向英国、意大利和西班牙的亚马逊线上用户。

据欧洲亚马逊在一封邮件中透露，亚马逊商城将在 11 月 19 日中午 12 点正式上线一批全新的索尼 PS5 游戏主机，主要面向英国、意大利和西班牙的亚马逊线上用户，但数量有限。亚马逊同时也强调，虽然用户在下单后会收到发货日期，但并不能保证发货日期不会发生变化。但无论如何，至少比国内玩家幸福多了。

其他方面，全新的索尼 PS5 游戏主机将提供光驱和无光驱数字版两个版本，搭载 AMD 定制 8 核 Zen 2 CPU 3.5GHz (支持变频)。显卡为 RDNA2 架构的 AMD 定制款 GPU，频率最高 2.23GHz，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算，支持 120Hz/8K 输出、3D 音效等，并可以直接向下兼容 PS4 游戏。此外，公司 CEO Jim Ryan 还确认，在向下兼容的数千款 PS4 游戏中，“99%”的游戏可以在 PS5 上游玩，而 PS4 接下来的预计寿命最长为 4 年。

据悉，受索尼产能以及疫情的影响，目前索尼 PS5 的货源在已上市地区一直处于紧缺状态，国内虽未上市，但已发售的日版等版本已加价到 8000 + 元，火爆程度可见一斑。至于国内玩家什么时候能真正尝鲜纯正的国行版本，我们拭目以待。