比尔 · 盖茨：疫情后一半以上商务旅行将消失

据报道，微软创始人盖茨周二接受采访时表示，今年办公环境和商务旅行发生变化，这种变化暂时不会改变，即使新冠大流行过去也不会很快改变。

周二时盖茨参加会议，畅想未来工作会是怎样的。盖茨认为，企业运作将会出现一系列变化，当中最大的一个变化与商务出差有关。盖茨说：“我预计 50% 以上的商务旅行和 30% 以上的办公室工作天数将会消失。”

盖茨解释说，某人为工作出差，与另一人面对面交流，以后这样的交流不再是 “黄金标准”；大多企业将为商务旅行制定非常高的标准。谈到居家工作，盖茨认为有些公司可能会走极端，比如 Twitter，它声称员工可能会永远在家工作。

虚拟会谈与亲自见面会谈有不同之处，盖茨也看到了不同点：你无法遇见新人。盖茨说，今年他没有结识新朋友，因为他不再随机与他人会面。盖茨称：“软件应该可以多做一些事，帮大家在会谈之后创造偶遇机缘。”

今年的大流行导致大部分旅行和室内办公取消，许多企业正在考虑未来工作方式，科技世界尤其显得积极。Twitter 说过员工不需要回到办公室，永远不需要，这样说的企业有很多，Slack、Stipe、Facebook 也说员工可能会重新安排，在远离总部的地方办公，只是有时可能会减薪。微软推行 “混合办公制”，在一周的工作时间内员工只需要有一半时间到公司报到就可以。

一些行业专家也曾说过，商务旅行可能要几年时间才能恢复到大流行之前的水平。美国银行 10 月发布报告称，企业旅行可能要等到 2023 年年末或者 2024 年才能反弹。