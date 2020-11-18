首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>网络

比尔 · 盖茨：疫情后一半以上商务旅行将消失

新浪科技 2020/11/18 10:01:29 责编：远洋
评论：

据报道，微软创始人盖茨周二接受采访时表示，今年办公环境和商务旅行发生变化，这种变化暂时不会改变，即使新冠大流行过去也不会很快改变。

周二时盖茨参加会议，畅想未来工作会是怎样的。盖茨认为，企业运作将会出现一系列变化，当中最大的一个变化与商务出差有关。盖茨说：“我预计 50% 以上的商务旅行和 30% 以上的办公室工作天数将会消失。”

盖茨解释说，某人为工作出差，与另一人面对面交流，以后这样的交流不再是 “黄金标准”；大多企业将为商务旅行制定非常高的标准。谈到居家工作，盖茨认为有些公司可能会走极端，比如 Twitter，它声称员工可能会永远在家工作。

虚拟会谈与亲自见面会谈有不同之处，盖茨也看到了不同点：你无法遇见新人。盖茨说，今年他没有结识新朋友，因为他不再随机与他人会面。盖茨称：“软件应该可以多做一些事，帮大家在会谈之后创造偶遇机缘。”

今年的大流行导致大部分旅行和室内办公取消，许多企业正在考虑未来工作方式，科技世界尤其显得积极。Twitter 说过员工不需要回到办公室，永远不需要，这样说的企业有很多，Slack、Stipe、Facebook 也说员工可能会重新安排，在远离总部的地方办公，只是有时可能会减薪。微软推行 “混合办公制”，在一周的工作时间内员工只需要有一半时间到公司报到就可以。

一些行业专家也曾说过，商务旅行可能要几年时间才能恢复到大流行之前的水平。美国银行 10 月发布报告称，企业旅行可能要等到 2023 年年末或者 2024 年才能反弹。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：比尔盖茨

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用