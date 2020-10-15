盖茨：我在微软时太天真，没想到成功会惹来反垄断审查

微软联合创始人兼前首席执行官比尔 · 盖茨（Bill Gates）于当地时间周三接受采访时称，他在执掌微软时过于天真，没意识到成功会惹来反垄断审查。他还表示，对大型科技公司实施反垄断监管的可能性 “相当高”。

盖茨说：“当你成为一家市值超高的公司时，会影响人们的沟通方式，甚至对政治方面带来影响，为此受到监管机构更多关注也就不足为奇了。”上周，美国众议院反垄断小组委员会发布了一份报告，得出结论认为亚马逊、苹果、Facebook 和谷歌都拥有垄断权。

盖茨提及 20 多年前微软面临的反垄断诉讼时称：“我在微软时过于天真，没有意识到我们的成功会引起政府的关注，所以我犯了很多错误，比如我从来没有去过华盛顿特区。不过现在，像我那样天真的人或许已经不存在。”

盖茨在美国司法部提起反垄断诉讼中辞去了微软首席执行官的职务，微软被控将 IE 与 Windows 捆绑起来试图垄断网络浏览器市场。该公司于 2001 年与美国司法部达成和解。

盖茨当时的继任者史蒂夫 · 鲍尔默 (Steve Ballmer)不久前也建议，大型科技公司应该前往华盛顿，积极与监管机构接触，但他也表示，他 “打赌”国会不会拆分它们。盖茨在谈到未来监管的可能性时表示：“规则将有所改变。但我想说，监管机构采取行动的可能性相当高。”

反竞争的 “杀手级收购”是美国众议院反垄断小组委员会关注的问题之一，该报告调查了 Facebook 收购 Instagram 是否为了扼杀竞争对手。拆分这类收购可能是未来监管的重点。盖茨说：“这方面还是一个未知的领域。”