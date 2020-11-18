柳青：滴滴是全球最大灵活就业平台，有三千多万司机

在 11 月 17 日第三届创新经济论坛 “数字城市 “分论坛上，滴滴出行总裁柳青、红杉资本创始合伙人沈南鹏和麻省理工学院教授 Carlo Ratti 讨论了疫情背景下企业和城市发展的新趋势。

疫情期间，滴滴是全世界唯一 “打全场”的共享经济平台。柳青表示，自 1 月开始，数十万司机踊跃自愿报名加入医护保障车队，滴滴在中国、拉美、澳洲、日本和俄罗斯市场共提供了近 400 万次医护和社区服务。

柳青提到，抗疫中最难忘的是除夕夜。“当时武汉交通已经暂时中断，滴滴管理者们紧急线上开会讨论下一步怎么走。同事们在线上纷纷主动提出去武汉组织服务，电话背景里听得见烟花声，孩子们的笑声。这是非常困难的选择。”

谈及平台社会责任，柳青介绍说，滴滴是世界上最大的灵活就业平台，三千多万司机中有数百万下岗职工和制造业工人，也有很多抚养子女的女性司机。作为平台有责任持续努力帮司机获得更好的收入，也和车服伙伴等一起为司机创造更好的生态。

柳青和沈南鹏和听众分享了中国疫后恢复的情况。沈南鹏表示中国在疫情前已经积极投入数字服务和数字基础设施，在抗疫中发挥了作用。线上服务如医疗和生鲜团购获得新用户，预计疫情后数字服务的趋势会进一步加强。柳青表示，从三月下旬开始，中国社会经济开始有序地逐步恢复运转，滴滴业务也显著恢复，实现新的增长。对于日单量超过 700 万的滴滴社区团购业务橙心优选业务，柳青介绍说，1 月份看到社区电商市场潜力，二月就启动，已经看到非常令人鼓舞的成绩。

同时，滴滴在疫情中还推出其他重要的创新，比如 11 月 16 日刚刚推出世界上第一款为共享出行设计的网约车 D1，有特殊的安全电滑门设计，特大空间和乘客遥控设定的车内环境和娱乐设施。滴滴也将继续投入自动驾驶技术，柳青相信通过共享出行网络运营，自动驾驶将成为交通事故的终极解决方案。

遥想 10 年后的世界，柳青表示，大家会更愿意去建设绿色可持续的城市，交通会彻底电动化并走向自动化。