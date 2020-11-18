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小米 11 部分镜头参数爆料：超大底 50MP 主摄，长焦达 12MP 或 48MP

2020/11/18 12:48:29 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家11月18日消息 数码博主 @数码闲聊站 今日爆料称，他拿到了一款工程机，通过近期爆料风格以及对网友的回复来看，预计为小米旗下下一款旗舰机型小米 11，但也不排除是 Redmi K40 Pro 系列旗舰的可能。

虽然该博主拿到了真机，但无奈该机背部全部遮盖保密，因此看不到实机镜头排列情况。

他从该机系统内发现，主摄像头通过 4 合 1 折算出来约等于 5000 万像素，而长焦镜头显示为 12MP，暂不确定是直出的 12MP 镜头还是 4 合一的 48MP 镜头。

IT之家提醒，虽然 50 MP镜头不常见，但之前华为推出的 P40 即采用了5000 万像素（RYYB、23mm、F1.9 光圈）的主摄镜头。

此外，他手中的这款是高配版样机，标配版还不确定，但可以确定镜头组合 CIS 大概率不相同。

值得一提的是，该博主还透露该机主摄是超大底型号。

该博主之前透露了部分小米 11 系列的特性，例如将采用左上角单孔曲面屏，分辨率可达 QHD + （3200×1440 ），刷新率高达 120Hz，预计将搭载高通下一款旗舰新品骁龙 875 平台。此外，预计小米 11 还将拥有 MEMC 视频补帧技术，支持视频实时 SDR 转 HDR 和视频超分辨率等。

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关键词：小米

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