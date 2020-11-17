【IT之家开箱】小米蓝牙耳机 Air 2 Pro 图赏：陶瓷触控键 + 主动降噪

IT之家11月17日消息 小米降噪耳机 Air 2 Pro 于 10 月 15 日正式上市，售价 699 元。IT之家现已拿到小米降噪耳机 Air 2 Pro，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

第一部分：开机

第二部分：耳机

小米真无线蓝牙耳机 Air 2 Pro 采用了陶瓷触控键，通过轻敲和长按耳机的陶瓷背盖可以实现通话、降噪模式切换、播放 / 暂停音频和唤醒小爱同学。

小米真无线蓝牙耳机 Air 2 Pro 配备红外传感器，耳机取下自动暂停，再次佩戴继续播放。针对不同佩戴者的需求，小米真无线蓝牙耳机 Air 2 Pro 也提供了四种型号的硅胶耳套。

小米真无线降噪耳机 Air 2 Pro 支持宽频主动降噪，提供最高 35dB 的混合降噪，支持三麦克风通话降噪，在耳内加入独立麦克风可精准抓取耳道内纯净发声，即使在室外通话，也能清晰交流。

小米真无线蓝牙耳机 Air 2 Pro 支持小爱同学语音操控。当用户需要语音切歌、增大音量、查询路线、设闹钟、打电话时，只需轻击两次左侧耳机或者说出唤醒词 “小爱同学”，就能免于拿出手机下达相应的指令。

小米真无线蓝牙耳机 Air 2 Pro 还与网易云音乐达成了合作。为网易云音乐 App 作了深适配，在 “鲸云音效”的设备适配中可选择小米真无线蓝牙耳机 Air 2 Pro，达到实现更好的听音体验。