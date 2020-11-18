飞书首次举办产品发布会：新版本「π」正式发布， 独立 App 飞书文档上线

IT之家11月18日消息 今日，字节跳动旗下企业协作平台飞书在北京举办 “2020 飞书未来无限大会”。会上，飞书推出全新版本 “π”，发布了独立 App“飞书文档”，并在视频会议、即时沟通等功能上宣布了重大更新。这也是飞书自推出以来首次举办大型产品发布会。

回顾字节跳动做飞书的初心，谢欣表示，字节跳动成立的最初几年，试用过国内外所有主流的办公软件，但没有一个可以完全满足公司的需求。基于对 “生产力工具缺乏变革、工具不应管控人而要激发人、B 端产品应具有和 C 端产品同样友好的用户体验”三方面的思考，字节跳动启动了飞书项目。

据介绍，过去一年中，字节跳动全体员工在飞书上创建了超过 2000 万篇文档，如果打印成 A4 纸，堆叠起来的高度接近珠穆朗玛峰。

产品功能层面，飞书也迎来了一次大规模更新，并发布了全新的 “π”版本。飞书总裁张楠介绍，“π”代表着 “无限”，寓意飞书拥抱未来工作方式的无限可能。

文档方面，张楠表示，以前的文档里主要是文字、表格等静态的文本内容；现在，用户可以在飞书文档中 “插入一切”，无论是音视频、文件、表格，还是流程图、投票、沟通群。

IT之家了解到，基于飞书的文档模块，飞书文档 App 作为一款独立应用也正式单独对外发布。

飞书文档还发布了三个新功能：思维笔记、多维表格、双向链接。用户可以在飞书思维笔记上直接评论、批注，邀请同事一起协作办公。此外，如果引用了多个其他文档，系统会自动建立文档间的双向链接关系。

视频会议方面，飞书会议人数上限提升到了 1000 人，并且支持 App、网页、电话等多种形式入会。飞书还上线了直播功能，可把飞书会议直播给内外部的用户，支持百万级在线观看，还能一键推流至抖音、西瓜等平台。

张楠表示，与 “π”版本一起，飞书会议重点推出了全新功能——“妙记”。“妙记”不仅能将语音转化成文字，还具有语义分析能力，帮助用户短时间内了解会议的核心内容，并且生成结构化智能会议纪要。

即时沟通方面，飞书将日历、文档、视频会议、审批等各种功能都与 IM 整合打通，用户不需要在各种工具之间来回切换，飞书的消息列表就是各类协作的一站式入口。除了内部沟通，飞书还上线了企业邮箱服务。无需另外安装 App，用户在飞书上就能完成所有邮件的收发及管理。