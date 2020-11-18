售价 1049 元，苹果 MagSafe Duo 充电器无法以 15W 功率为 iPhone 充电

IT之家 11 月 18 日消息 苹果即将推出的 MagSafe Duo 无线充电器将 MagSafe iPhone 充电器与 Apple Watch 充电座合二为一，但彭博社的 Mark Gurman 指出，苹果最近更新了产品说明，指出该充电器的 MagSafe 部分无法以独立 MagSafe 充电器所支持的 15 瓦功率进行充电。

普通的 MagSafe 无线充电器和 MagSafe Duo 充电器都没有附带电源适配器，苹果指出，普通的 MagSafe 充电器建议使用 20 瓦或更大的 USB-C 适配器，以提供 MagSafe 支持的最大 15 瓦功率 (iPhone 12 mini 通过 MagSafe 充电的最大功率为 12 瓦，而其他所有 iPhone 12 机型都支持 15 瓦)。

苹果最初建议 MagSafe Duo 充电器与 20 瓦的适配器一起使用，一些潜在用户质疑其否能够在为 Apple Watch 充电的同时为 iPhone 提供 15 瓦的完整充电功率。

事实证明，并不会。根据更新后的产品说明，MagSafe Duo 充电器在搭配 20 瓦的 USB-C 适配器时，只能提供 11 瓦的功率，而搭配 27 瓦或更高的 USB-C 适配器时，功率为 14 瓦。

推荐使用： -20W USB-C 电源适配器（单独出售），以实现更快的无线充电，最高功率为 11W。 -27W 或更高功率的 USB-C 电源适配器（单独出售），用于更快的无线充电，最高功率可达 14W。

苹果的 MagSafe 系统会根据热度和其他因素不断调节为 iPhone 充电的功率，所以即使是普通的 MagSafe 充电器一般也不会提供 15 瓦的恒定功率，但 MagSafe Duo 充电器提供的峰值功率更低。

IT之家了解到，苹果公司仍未宣布 MagSafe Duo 充电器的上市日期，其售价为 1049 元，不含电源适配器。