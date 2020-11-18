送百度文库会员月卡，QQ 音乐绿钻豪华版年卡 5 折 99 元

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活动时间：11月18日 - 22日
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|QQ音乐+百度文库（11月18日 - 22日）
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+文库会员月卡
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|豪华绿钻年卡
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|优酷（11月9日 - 20日）
|VIP会员15个月
|￥254/￥99
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|爱奇艺（11月13日 - 12月13日）
|VIP会员年卡
（免费升级星钻会员）
|￥198/￥99起
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|百度网盘+百度文库（11月12日 - 30日）
|网盘超级会员年卡
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|￥459.9/￥238.8
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|网盘超级会员年卡
+文库会员年卡
|￥459.9/￥238.8
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|文库会员15个月
|￥149/￥79
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|文库会员15个月
|￥149/￥79
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|樊登读书会（11月12日 - 21日）
|VIP会员年卡
|￥365/￥295
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|早晚读书（11月10日 - 12月31日）
|VIP会员年卡
|￥388/￥258
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