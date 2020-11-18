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送百度文库会员月卡，QQ 音乐绿钻豪华版年卡 5 折 99 元

2020/11/18 14:50:31 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
评论：

QQ音乐绿钻豪华版5折特惠，年卡低至99元，再送百度文库会员月卡：点此购买

此外，百度文库联合会员官方大促，京东PLUS联名年卡129元、QQ音乐联名月卡25.9元、QQ音乐联名年卡139元，点此购买

活动时间：11月18日 - 22日

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文库会员15个月￥149/￥79点此
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樊登读书会（11月12日 - 21日）
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