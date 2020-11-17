李彦宏：收购 YY 有利于百度利用用户基数和流量进行创收

北京时间 11 月 17 日早间消息，百度（Nasdaq：BIDU）今天发布了截至 9 月 30 日的 2020 财年第三季度未经审计财报。报告显示，百度第三季度总营收为人民币 282 亿元（约合 41.6 亿美元），与去年同期相比增长 1%，与上一季度相比增长 8%；第三季度净利润为人民币 137 亿元（约合 20.2 亿美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币 64 亿元，与上一季度相比增长 282%。

财报发布后，百度董事长兼 CEO 李彦宏，CFO 余正钧和高级副总裁沈抖等高管出席随后召开的财报电话会议，解读财报要点并回答分析师提问。

以下是分析是问答环节主要内容：

花旗分析师 Alicia Yap：请问公司基于什么样的理由决定收购 YY 直播国内业务？可否详细介绍一下该收购的意图，我知道管理层提到了拓展非广告业务方面的想法，但是考虑到目前直播市场的成熟发展，公司在恢复 YY 增长方面有何策略和计划？另外，随着直播技术越来越发展成为一种市场营销的工具，公司是否有兴趣将直播同广告创收结合起来拓展新的业务？

李彦宏：YY 是最早开拓中国直播市场的公司之一，其他早期成立的直播公司也已经发展得非常成熟，并且被大型的移动平台公司所收购，这证明了直播作为一个独立的业务，如果不能做大，生存下来还是非常困难的。另一方面，对于大型平台而言，包括百度，我们有 3 亿多的日活跃用户，同 YY 一类的直播公司进行整合也是非常自然的事情，有利于进一步利用我们的用户基数和流量进行创收。百度和其他规模类似的生态系统所创造的营收中，广告收入的占比还是比较大的，相比其他移动平台的数字都要大很多。百度还致力于为客户提供最佳的营销方案，但是公司也需要探索新的业务模式，令收入多元化，YY 的业务量非常大，在管理如此规模的生态系统方面，我们也有很多经验，包括对于播主和用户的管理。对于公司的生态系统而言，相信此次收购是一次非常有价值的交易。

直播是一种新型媒介，不光可以通过直播的手段进行表演，还有很多其他用途，其他的移动互联网公司也有非常广泛的应用，自然也是在线营销的有力工具。在我看来，直播跟短视频以及文字 / 短信息具有一定的可比性，是一种新型的媒介，百度可以也应该利用这种媒介来增强自身的移动生态系统，为用户提供更好的使用体验，为广告客户提供更好的解决方案。

美银美林分析师 Eddie Leung：也是关于公司收购 YY 直播国内业务的问题。我理解此次收购有利于促进公司的创收，但是有两件事请管理层具体评论一下。一是公司自己为什么不发展直播业务？二是关于收购的时机，在中国市场，直播并不是什么新业务，为什么公司的相关收购没有更早一点实施？

李彦宏：澄清一下，公司在一系列的产品中，包括在百度 APP，贴吧，好看和全民小视频上，也一直有开展直播业务，而且我们看到来自这些直播业务所贡献的营收增长速度非常快，总体来看，公司非广告业务在过去两年增长了 2.6 倍，上个月百度平台的直播业务营收同比增长了超过 80%，这些都让我们更有理由相信，在通过直播创收方面，百度平台更适合发展该业务。

至于为什么没有更早启动收购？我的答案是百度一直在做直播。为什么没有自己开发？如你所言，这不是什么新的业务，公司其实一直在这方面通过用户基数和流量的优势进行商业化的实践。YY 在直播领域积累很多运营经验，而且其经营规模非常大，利润率也非常可观，我们可以学习的东西很多，并且其用户忠诚度也非常高，另外，百度也不可能短时间内得到如此规模的内容制作社区，这些都是公司收购 YY 直播国内业务的原因。