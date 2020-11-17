百度 36 亿美元并购 YY 直播：是逆风翻盘，还是迟到入局

今日消息，百度公司宣布，与欢聚集团签署最终约束性协议，全资收购欢聚集团国内直播业务（即 “YY 直播”），包括但不限于 YY 移动应用、YY.com 网站和 YY PC 等。总交易金额约为 36 亿美元，交易预期将于 2021 年上半年完成交割。

对于此次收购，欢聚董事长兼首席执行官李学凌表示：“YY 直播是国内领先的泛娱乐直播平台，在直播生态、直播技术、内容运营、营收玩法、主播梯队的孵化和培养等方面，有着一整套完整的流程体系和经验。百度作为国内领先的以信息和知识为核心的互联网综合服务公司，建立了庞大的移动互联网生态系统，百度旗下 APP 覆盖超 10 亿月活跃用户，其中仅百度 APP 的移动日活用户规模超 2 亿；本次交易，将有机会让 YY 直播业务接入百度巨大的流量池，在更大的生态体系里，实现多元变现的闭环，加快业务增长，释放更大的价值。”

此次收购对于二者而言，是一次明显的互补。

一方面，从二者本身特性而言，而百度的流量与 YY 的技术、团队乃至成熟的商业模式，都正好契合；另一方面，再从二者发展计划来讲，百度进军直播领域与欢聚时代全力拥抱海外业务的两大战略，正好缺少一次这样的收购。

1、屡败屡战的百度，又一次出手

百度的困境众所周知。

这几年来，这位 20 年的互联网老兵的地方十分尴尬，百度作为 BAT 三巨头，是中国名义上的互联网三甲。而百度的市值 504 亿美元，仅为阿里和腾讯的各自市值的十四分之一。百度不仅在 BAT 行业已经掉队，也跟不上一些互联网新贵公司，市值也仅为美团的四分之一。

来源：企业供图

李彦宏曾说，2002 到 2003 年时，就有人提醒他要关注移动端市场，当时他不以为意，“等到 2011 年左右移动互联网真来了的时候，很多人已经在这里面布局了，而我们没有布局，这就很糟糕。”

作为一家技术驱动的企业，百度自身在运营、战略等方面等有着不小的短板，也导致在移动端的战略上有着不小的失误。

当腾讯和阿里各自基于自己的生态，布局电商，抢夺支付，抢占内容，并在本地生活、企业服务等领域逐渐扩宽自己的边界的同时，百度也有过尝试。从 C2C 的电商化探索到 O2O 的重金打造，加上 91 无线、PPS 视频、糯米，Uber 等产品入手，然而，百度在移动端，从未真正找到一款属于自己的 “拳头产品”，也从未真正找到一个 “入口”，导致了百度的掉队。

时至今日，百度的拿手牌依然只有自己的百度 App，同时在地图、网盘等一些市场规模较小的细分领域活跃。今日，百度发布了未经财务审计的 2020 年第三季度财报，营收为 282 亿元人民币，净利润 137 亿元，十分亮眼，但是在这其中，百度核心在线广告收入 184 亿元，非在线广告收入 29 亿元，可以看出，百度的生态与收入结构都较为单一。

这样的百度很稳定也很具有风险，百度在自身搜索引擎上增长已经受限，面临今日头条的内容狙击，再加上如今内容的多样化——短视频、长视频、图片的百花齐放，百度固有业务的风险性正在逐步增加。

面对困境，百度决心压码人工智能。然而，即使在人工智能领域的研发投入已经占到百度总收入的 19%，但人工智能的研发十分漫长，就当下而看，短期内的百度没有新的拳头领域可以带来大幅度的增长。那么，在这个押注 AI 的漫长阶段中，百度该如何保证自己不被不断涌现的后浪超越和颠覆？

答案是又一次屡败屡战，继续寻找移动端下非在线广告的增长。

2、互补：流量池 + 老牌直播力量

财报显示，9 月，百度 App 日活跃用户数达 2.06 亿，在亿级体量基数上仍保持增长态势；与此同时，作为支柱产品的百家号、智能小程序和托管页数据表现依然坚挺：智能小程序数量是去年同期的近 3 倍。

虽然 “廉颇老矣，尚能饭否”会动不动被拿来调侃百度，但是毋庸置疑的是，巨大的流量池依然是百度安身立命的王牌之一。一旦这张王牌实现了新的流量的转化和留存，能够使百度所占据的搜索场景的价值进一步提升。

在这个全新的视频时代，视频领域的竞争，正在由短视频向全视频过渡。曾经百度错过的短视频，正在向长视频乃至直播发力。

对于整个直播行业来讲，虽然前几年以秀场直播、游戏直播为主的直播行业已经日渐饱和，但是近年来，随着直播电商的兴起，直播市场出现了新的发展空间。再加上视频领域的竞争正在发生微妙变化，长视频、短视频、直播的业务界限正逐步模糊，直播的可能性正在越来越大，已经成为互联网的兵家必争之地。

因此，直播也成为百度今年重点发力的领域之一，今年五月，百度上线直播，在随后的万象大会上，李彦宏宣布，宣布将 “做以信息和知识为核心的直播”。

今年 9 月，百度执行副总裁、百度移动生态负责人沈抖表示，“百度直播月覆盖用户已过亿”。

那为什么百度选择 YY 呢？

今年 6 月，原 YY 游戏直播负责人、虎牙创始人古丰加入百度，成为直播团队负责人，向百度副总裁、百度 App 总经理平晓黎汇报。

古丰的加入或许是促成一切的导火索，但是细看 YY 或许已经是百度最好的选择。

虽然风光不如抖音、快手，近年来出现在人们视野的时间也不如虎牙、斗鱼，但是 YY 的护城河也十分明显，在直播生态、直播技术、内容运营、营收玩法、主播梯队的孵化和培养等方面，YY 有着一整套完整的流程体系和经验。

在百度巨大的用户覆盖之下，此次收购，能够为 YY 提供前端流量支持，推动 YY 直播在更大的生态体系里加快成长；对于百度而言，收购 YY 不仅能为其带来现金流，也能通过 YY 的团队收获其直播业务所需的资源支持。

与此同时，秀场起家的 YY 本身就在变现方面有着天然的优势，不仅能够增加百度信息和知识为核心的直播维度的娱乐性，也能在变现上给予支持。

而除了 YY 以外，或许也难以想到还有哪家直播平台能够让百度收购。

3、新欢聚时代告别 YY，百度又能否迎新？

在秀场直播与游戏直播进入整合阶段的今天，YY 这家国内老牌的直播平台已经成为国内最大的独立直播平台之一。

不可忽视的是，短视频的快速崛起之下，抖音和快手已经成为横亘在传统直播平台面前的两座大山。而在直播带货业务之下，传统直播平台盈利模式也略显单一。

曾经激进拼搏的欢聚时代，面对这样的困境，却并未进行改变，而是早在 2016 年就开启全球化尝试。在转向海外市场后，欢聚时代已经取得了不小的胜利。

2020 年二季度财报显示，其全球平均移动端月活跃用户同比增长 21.0% 至 4.571 亿，其中 91% 来自海外市场。当时，财报发布后李学凌就表示：“欢聚将坚持全球化的战略大方向不动摇，在全球拓展更多市场。”

毕竟，相比竞争激烈的国内市场，海外市场网民增速、消费能力和付费意愿更高，仍是一片蓝海。

在今日欢聚时代发布的财报中可以看出，海外业务已经可以撑起欢聚时代的未来：本季度欢聚总营收达 62.864 亿元，其中 BIGO 收入达 33.948 亿人民币，已经占据了过半的收入，而净收入与直播收入的大幅度增长，都得益于 BIGO 的用户持续增长及直播收入持续增长。

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与此同时，欢聚时代的 Likee 在中东、欧美等多个核心地区均获得迅猛增长，Hago 的商业化进程也获得显著进展。

面对国内的 YY，欢聚时代或许早已做好了告别的准备。

今年 10 月，虎牙、斗鱼宣布双合并，合并后公司为腾讯控股公司。随后，YY 将卖身百度的消息第一次传出。当时，李学凌在朋友圈中表示，“以前专注于战斗，总想着赢，今后要专注于给别人提供价值”，被人们看作是 “告别感言”。

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因此，也有外界评论，YY 的出售，或许是欢聚时代在为进一步全球化扩张寻求资金准备。

而对于百度而言，这次入手 YY，虽然能够加快直播战略，但是 36 亿美元的成本，能否帮助其在这个已是红海的领域实现逆风翻盘却依然不得而知。

毕竟，老辣如李学凌，选择进军海外市场，也正是因为国内直播领域的可能性已经不多，虽然百度的流量池能够给这个可能性不小的加成，但是，我们也不由的产生这样的疑问：这次，百度是否又是一个迟到的入局者呢？