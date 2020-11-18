中国芯片热，相关企业今年筹资 2500 亿元

标普全球市场情报 (S&P Global Market intelligence)公布最新数据显示，今年截止到当日，中国半导体公司通过公开募股、定向增发以及出售资产的方式筹集了近 380 亿美元 (约合 2500 亿元人民币)资金，比 2019 年全年募资总额高出一倍多。

图：9 月份在北京国际科技产业博览会上展出的中国芯片设计

与此同时，根据企业注册跟踪机构汇编的数据显示，今年有 5 万多家中国企业注册了与半导体相关的业务，是五年前注册总数的四倍。其中许多公司与芯片行业联系并不密切，如房地产开发商、水泥制造商和餐饮企业等。这些公司在将自己重塑为芯片公司，以期受益于政府激励计划，例如免税和政府资助等。

半导体对智能手机、汽车和其他出口商品制造商来说愈加重要。作为世界上最大的半导体进口国，海关数据显示，中国去年购买了 3000 多亿美元的外国制造芯片。位于华盛顿的半导体行业协会的统计数据显示，中国企业供应的半导体只占全球市场的 5%。

专注于投资半导体初创企业的上海投资公司 Winsoul Capital 董事总经理 Adam Zhao 说：“这事关维护供应链的稳定。”

图：随着专业人才涌入，今年注册与芯片相关业务的中国公司数量创下新纪录

自上世纪 50 年代以来，中国政府就曾投入大量资金以培育国内芯片产业，但人才瓶颈、投资错误及其他因素阻碍了它的发展。不过，近期的努力更多地依赖于私营部门，而不像过去那样由国家推动。

研究公司龙洲经讯分析师王丹 (音译)表示 :“现在全社会都在努力培养国内资源，这样就不会有企业因供应链不稳定而陷入瘫痪。”

2019 年有智库发布白皮书称，到 2022 年，半导体行业的技术人才缺口将超过 25 万。因此各高校正在优先开展旨在培养新一代半导体专家的项目，以解决半导体行业的技术人才短缺问题。

华兴证券半导体研究主管 Szeho Ng 表示 :“芯片开发没有捷径，积累工程师经验和技术诀窍才是成功的关键。”

华为创始人任正非曾表示，由于美国的限制，其智能手机处理器库存即将告罄。他强调称，培育强大的国内芯片行业非常必要。华为之所以面临困难，是因为 “中国的产业无法生产出我们设计的先进半导体芯片”。

加大芯片投资力度的中国公司包括电子商务巨头阿里巴巴和电动汽车制造商比亚迪。不过，还有像甘肃上峰水泥公司这样缺少芯片经验的企业，该公司向一只投资基金注资 3800 万美元，为半导体合资企业提供资金。上峰水泥在备案文件中提到，该公司正在寻求分散投资。