苹果 M1 芯片 Mac mini 外媒评测：解压缩性能超 Mac Pro

IT之家 11 月 17 日消息 外媒 Techcrunch 现已发布了搭载 M1 处理器的 Mac mini 的评测，从跑分和实际应用来看，Mac mini 的性能与一同上市的 MacBook Air 和 MacBook Pro 差别不大，不过在长时间高负载下 Mac mini 的表现会稍好一些。

在 Geekbench 中，M1 芯片的 Mac mini 、MacBook Air、MacBook Pro 跑分差距不大，甚至 MacBook Air 成为跑分最高的一款。

用 Final Cut Pro 导出 5 分钟 8K 视频，三款 M1 设备差距仍旧不大，Mac mini 和 MacBook Pro 凭借散热优势，时间更短。值得注意的是，三款 M1 设备性能大幅领先老款的 MacBook Pro 13，但是与 MacBook Pro 16 英寸和 Mac Pro 差距较大。

在 Xcode 解压缩中，外媒下载了Xcode 12.3测试版，这是一个11.57GB的文件，从中提取出28.86GB的文件夹。三款 M1 设备差距仍旧不大，但是显著领先英特尔芯片的设备。

IT之家了解到，新款 Mac mini 内部发生了变化，风扇直接吹鳍片，砍去了上代的热管，散热规格不如上代的桌面酷睿版本，但是苹果仍为它配备了最大持续功率 150 瓦的电源。

Mac mini 现已开售，售价 5299 元起。



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