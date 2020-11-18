微软正式发布 Win10 PC Pluton 安全芯片：内置于 CPU 中，AMD 首发

IT之家11月17日消息 外媒 Neowin 报道，今天，微软正式发布了 Pluton 处理器，它是 Windows 10 PC 的新安全芯片，旨在提供硬件和软件集成，我们已经在 Xbox One 和 Azure Sphere 中看到类似芯片设计，但现在它将在即将到来的计算机上提供。

现在，基于硬件的安全来自于可信平台模块（TPM），它与 CPU 是分开的。这种方案存在的问题是，虽然 TPM 是有效的，但攻击者可以瞄准 TPM 和 CPU 之间的通道，这暗藏了弱点。

IT之家获悉，这也是 Pluton 芯片要解决的一个问题。Pluton 安全芯片将直接内置在 CPU 中，微软表示正在与英特尔、AMD 和高通合作。事实上，AMD 表示，它将是第一个使用 Pluton 安全芯片的公司。从 Xbox One 游戏机开始，AMD 已经将微软 Pluton 技术引入芯片层面。

微软 Pluton 将与目前需要 TPM 的东西合作，比如 BitLocker 和 System Guard。事实上，微软表示，这些信息无法通过恶意软件或其他方式从 Pluton 芯片中删除。

另一个重大改变是，固件更新将直接来自微软公司。现在，你的固件更新可以来自不同的地方。他们可能来自 Windows Update，联想有它的 Vantage 应用程序，惠普有支持助理，戴尔有 SupportAssist，还有更多。微软表示，用于 Windows PC 的 Pluton 将 “以 Azure Sphere 安全服务连接到物联网设备的方式，与 Windows Update 流程集成”。

微软并没有说明具体什么时候我们会看到搭载 Pluton 芯片 CPU 的 PC 产品出货，但可能还要等一段时间。毕竟，如果 AMD 要成为第一个使用者，我们至少要等到 Ryzen 5000 移动处理器。