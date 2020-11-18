自研 M1 芯片产品推动，苹果笔记本电脑四季度出货量同比有望继续大增

11 月 18 日消息，据国外媒体报道，自 2019 财年第一财季，也就是在截至 2018 年 12 月 29 日的那一财季开始，苹果公司就已不再公布 iPhone 等各类硬件产品的具体销量，只公布各大产品线的营收。

虽然苹果已不再公布 iPhone 等各类硬件产品的具体销量，但众多的研究机构，依旧会根据他们所获得的数据或追踪结果，披露苹果硬件产品的销量。

市场研究机构 Strategy Analytics 最新公布的数据就显示，今年三季度，苹果笔记本电脑共出货 600 万台，较去年同期的 430 万台增加 170 万台，同比大增 39%。

而在四季度，在搭载性能出色的自研 Mac 芯片 M1 的新品的推动下，苹果笔记本电脑的出货量有望同比继续大增。

苹果自研 Mac 芯片 M1 是在 11 月 11 日凌晨的发布会上推出的，基于 Arm 架构，采用 5nm 工艺打造，集成 160 亿个晶体管，配备 8 核中央处理器、8 核图形处理器和 16 核架构的神经网络引擎，CPU、GPU、机器学习的性能及能效，较目前的产品均有明显提升。

在 11 月 11 日凌晨的发布会上，苹果推出了 3 款搭载 M1 芯片产品，分别是 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini。

除了搭载 M1 芯片 3 款新品，今年四季度还有备受关注的圣诞购物季，对各类产品预计会有不错的需求，苹果笔记本电脑的销量，也有望因此而大幅提升。