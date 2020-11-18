苹果新专利：利用 MagSafe 手机壳使 iPhone 运行更快，且不会过热

IT之家11月18日消息 根据苹果公司在美国专利商标局（USPTO）注册的一项专利现已公布，这是一种 MagSafe 类智能手机壳，该手机壳可以帮助 iPhone 更快地运行，而用户无需担心手机温度太高而无法手持。

专利显示，这款智能手机壳是一种便携式电子设备，它可以让 iPhone 判断手机是否有保护套，可以让手机以更快的速度运行，而不会烫伤用户的手。

专利文件中描述称，该壳采用的处理器支持接收信号，可检测该设备是否与保护壳接触，并对接收到的信号作出响应，所述处理器可允许所述组件从第一操作状态过渡到第二操作状态。

第一工作状态与第一工作温度有关，该第一工作温度对应该设备外壳表面的第一温度具体范围。第二工作状态与第二工作温度相关联，第二工作温度与壳体表面的第二温度范围相对应。且第二工作温度大于第一工作温度。

苹果表示，内置在手机壳内的磁铁可以产生磁场，从而被传感器探测到，因此可以检测到 iPhone 是否佩戴了这一配件。

同时，可通过 NFC 与手机套内的 RFID 结合使用，让 iPhone 接收到手机套存在的信号。该专利提到，可以制造不同磁场的不同外壳，这可以让 iPhone 用户定制不同样式的手机，以实现不同的最高温度。

IT之家了解到，苹果每年都会申请大量的专利储备，而这并不代表苹果一定会将此类专利应用到实际产品中。