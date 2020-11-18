vivo 后发制人发力系统长赛道，一切由 OriginOS 而始

“vivo 新系统要来了？”在不久前得知 vivo 官宣全新系统 OriginOS 的时候，很多 vivo 用户的反应应该都是这样的，毫无疑问，这句短短的问话中带着惊疑、感动以及惊喜。此前，在小米的 MIUI、OPPO 的 ColorOS 纷纷 “换皮”后，vivo 各大玩机论坛就有很多 “柠檬酸”的声音。

“有生之年还能用上更好看的 OS 吗！”某位 vivo 网友连续在多条新闻下方刷屏了这条跟帖，并被网友们点赞成了热门。冰山一隅，却是人间真实，在这里我也看到了几个字：“爱之深 责之切”。好在 vivo 官方终于带来了全新的 OriginOS，也算是为 vivo 的 2020 年交上了一份满意的答卷。当然，vivo 称之为起源，也有其深意，我们今天不妨趁着热度来剖析一番。

系统 UI 注定是 vivo 长赛道的最后一块拼图

其实换个角度来看，Funtouch OS 之所以有如此多吐槽的声音，正是因为有着足够大的用户群体，尤其是进入 5G 时代，vivo 的市占率连番增长，稳居市场第二的位置。这与此前 vivo 在硬件方面发力以及在创新科技领域方面的精力投入是有着很大关系的。

近一段时间以来，“升降镜头”“微云台”“120W 快充”等黑科技的加持让 vivo 的人气更上一层楼，“高价低配”的帽子似乎也离 vivo 渐行渐远，人们对于 vivo 的期望，自然也渐渐由基础的配置，转向了体验上。

事实上，vivo 一直坚持着 “消费者导向”和 “设计驱动”，OriginOS 也正是在 vivo 确定了 “设计”“影像”“系统”“性能”四条长赛道的情况下推出的。而项目启动时，其他品牌的 “OS”都还没有面世。所以 “OS”的调整一直都在 vivo 的日程上，从厂商的角度来看，vivo 一直以来都清楚，对于硬件足够强势，技术水平已经有着足够竞争力的 vivo 来说，“OS”注定是 vivo 长赛道的最后一块拼图。

视觉、流畅、便捷是灵魂 精益求精才能后发制人

目前可以预见的是，未来 3-5 年，手机依然是联接数字世界最核心的入口。消费者 80% 与数字世界的互动依然会在手机上完成。vivo 认为，联接人与数字世界的最具代表性的产品，就是手机操作系统。所以对于全新的 OriginOS，vivo 可以说是下了血本。

界面设计是深度定制系统的门脸，而这一次 OriginOS 彻底的打破了 Funtouch OS 的以前固有的设计语言，不仅设计元素进行了大换血，同时也加入了对深度定制系统的全新理解 “平行世界”。

“传统系统界面”与 “平行世界系统界面”存在于 OriginOS，打开这套神奇系统逻辑的关键都在于一个应用 “变形器”，“变形器”支持视窗风格、图标风格以及平行世界三个功能按钮，分开来聊一聊这三个可操作性的功能按钮，首先是视窗风格，视窗风格中包含单色、模糊、天气、时光。其中，单色风格参考了专业相机黑白照片的效果和质感；模糊风格可以让平面图片更具景深感，让桌面更立体；天气和时光在细节上无限接近真实，云朵的速度会根据风力的不同而不同，雨滴在屏幕上流动的速度也会不同；时光风格的植物阴影会根据太阳的角度而变化。

其次就是图标风格，可实现系统默认图标在精致 / 简约、矩形 / 开放这四种不同风格的切换，涵盖拟物、扁平、开放、封闭等不同效果。

最后是平行世界，可以在 OriginOS 创新的系统和传统系统间一键切换，并且共享同一套数据，不会占用多余空间。

据官方介绍，本次 vivo 成立了专门的团队 Origin Studio，聚合来自不同领域、兼具感性与理性的的国际化人才，在审美方面进行极致追求。而从实际的效果来看，虽然能够看到 OriginOS 的设计之美，但当你如深入挖掘，就会发现 OriginOS 的变化绝不仅于此，事实上，vivo 是在设计、流畅、便捷三个方向重新构建了交互的逻辑，我们一个一个来说。

之所以 vivo 称新系统为 OriginOS，也就是原 OS，整体理念就是围绕着 “设计为本原，本原做设计”，让设计回归自然、纯粹和本心这一点来发散的。它允许用户自定义专属的视觉和交互体系，享受 “以简至臻”的细节和创造力。

OriginOS 定义了新的视觉流畅标准，以往我们都认为极致的快才能够获得更好的体验，但事实却是极致的快并不能让人感到舒适、流畅。这就是为什么明明大部分安卓手机的屏幕滑动效果相比 iOS 都更快，但很多人却依然认为 iOS 的滑动体验更好。

而针对这一点 vivo 引入了新的度量标准，即尊重自然规律、人的心流和脑流，打造三位一体、以人为本的流畅体验。简单来说就是，首先动效要舒适，其次速度表现要让人眼能够适时感知，过快会显出过高的跳跃性，太低就会显得迟钝呆板，恰好好处才是最好。

那么怎样才叫恰到好处呢？比如我们在抛球的时候，手滑动的方向，力度，速度不同，也会呈现不同的抛物线；推动一个箱子比推动一张纸，对速度和对力度的要求是不同的，在 OriginOS 中，同样有这样的规则，一切符合自然规律，才称得上是恰到好处，才能够让用户有更好的沉浸感。

其实想要做到这一点，说起来简单，落实到实处可能就要经历大量调研及数据分析，还要通过技术调整去实际应用，工程量可想而知。

单是能够想到的技术优化就有：通过最短延迟引擎、触控归一算法、视觉资源优先级翻转等机制，降低时延，提升触屏跟手性，保证动画和操作响应流畅无延迟。通过增强内存技术 1.0、进程优化技术、应用预载技术，提升 APP 开启和运行流畅度，降低内存占用。

令人欣慰的是，vivo 竟然真的让这样的流畅体验成为了现实。而值得一提的是，OriginOS 在做到了具有美感的设计与舒适的流畅性后，同样还在便捷性上下了不少功夫。一个系统好不好用，除了设计与流畅性，是否能够提升用户的使用效率显然还是尤为重要的。

在 OriginOS 中，vivo 主要做了两类事，一类是硬件和设备的连接，重点覆盖 3 大场景方向：家居、车、办公；一类是软件和服务的连接，目前先重点做好生活服务和政务民生服务；具体功能包括：短视频拍摄 / 剪辑，支持 42 种文件格式的文档轻编辑，24 品牌、4000 + 机型覆盖的无线打印，跨网全平台网页传。

这两类方向软硬结合，可以说足以覆盖我们日常生活的大部分场景。随着物联网时代的发展，硬件类智能设备与手机间的交互体验自不必说，在软件层面，短视频的剪辑能够大大提升喜欢拍摄短视频的用户的需求，让用户无需打开电脑便可以完成基本剪辑。轻文档编辑也能够让有轻量级办公需求的用户出差也能 “轻装上阵”。办公层面最让人头疼的文件传输，vivo 也凭借网页快传轻松加以解决。

可以说 OriginOS 的出世，并不是培养用户的使用习惯与依赖度，而是让手机的功能变得顺理成章，让你有一种手机本该是这样的感觉，或许这便是 “原”的意义所在，也是 vivo 面对 iOS 14、ColorOS 11、MIUI 12、EMIUI 11 这些先一步迭代更新的系统，在用户体验方面做出差异化的最好诠释：一切以人为本，回归本源。

以解决消费者需求为本原思考 一切由此而始

而通过 OriginOS 所展现出的变化也能够看出 vivo “本分”的价值观，整体功能的改变正是围绕着 vivo 所确定的 “设计”“影像”“系统”“性能”四条长赛道。看起来 OriginOS 是一种颠覆性的改变，但事实上，它更像是一种建立在 Funtouch OS 优化上的系统延续，一种对解决消费者需求的本原思考。

正如我们开篇所说的，虽然此前 vivo 的 FuntouchOS 面对其他厂商系统的相继更新，让不少 vivo 用户酸的不行，但如果你细心发掘，会发现这些声音也大多是围绕着设计展开的。而在功能上，自 2013 年 FuntouchOS 推出以来，经历 6 个大版本迭代，其使命始终是服务好消费者，帮助消费者解决生活中遇到的问题，为消费者带来愉悦的使用体验。

最让人印象深刻的是，此前 X 系列手机结合高刷新率屏幕在 FuntouchOS 上所展现出的极致流畅度，至今为止没有任何一个系统能够超越，也收获了市场上不少用户的好评。

所以说，OriginOS 的本质其实是 vivo 洞悉用户需求及人们审美变化后，对系统做出的一系列调整，与其说是颠覆，不如说是顺应时代的改变，看起来变化大刀阔斧，实际上确是润物细无声的回归手机最初的样子。

说到这里，相信大家应该能够理解，为何 vivo 要赋予新系统 OriginOS--- 原 OS 的名字了，对于消费者的三大核心需求：设计、流畅、便捷，它在设计上 “回归本原”、在流畅性和便携性上让你觉得系统 “原该如此”。

而这三大核心需求，正是很多厂商在市场竞争中，渐渐丢掉的部分，盲目的用一些跑偏的创新制造噱头，可能会收获关注度，但想要长久，还是要回归初心，这正是 OriginOS 的意义。对于 vivo 来说，OriginOS 是转折，也是原点，vivo 也并没有做什么，只是找到了那被很多厂商遗失的部分罢了，之后的一切，都将由此而始，由原点开始 ......