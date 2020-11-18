全新理念，vivo OriginOS 系统正式发布：搭载行为壁纸、行为图标、天空视窗、时光视窗 ...

IT之家11月18日消息 今天下午，vivo带来了全新的OriginOS（原OS）操作系统，号称从独立的原子里，催生绽放的花朵；从微渺的本原中，塑造浩瀚的世界。

OriginOS搭载了全新华容网格桌面网格体系，另外还有原子通知、原子随身听、原子组件库、导航手势等。

OriginOS支持天空视窗，将真实的自然现象带到了桌面，在这里，各种天气现象都收纳其中…一片云层的形状、大小以及密度，都是模拟及采样了不同地区的上千种景别绘制出来。甚至，连云层的移动速度都会因风力大小而有不同的表现。

OriginOS搭载了全新的行为图标。在图标中，阴晴雨雪、春夏秋冬的真实自然变化得以体现，错过的电话和短信会灵动地提醒你，甚至便签和文件会留下使用过的痕迹。

OriginOS支持时光视窗，任何一张不同情绪的壁纸，都能在时光视窗的叠加下富有时光的意义。我们将原来的壁纸收起来，融入全新场景中，找到一个巧妙的形式将光影叠加在所有壁纸之上。通过光影与时间的叠加，感受时光的点滴变化。

OriginOS支持行为壁纸，vivo表示，我们将花朵绽放的过程浓缩为短短几秒，生活中的每一步，都会成为花朵绽放的原动力，平常散落在匆匆时光里的景致，变得不凡和富有生命的张力，这就是行为壁纸，物理世界和数字世界美妙的连接。

OriginOS搭载了全新桌面网格体系，契合白银分割率，灵活自由地展现桌面每一个元素的魅力。你可以通过一个个基础单元便能创造出各种各样充满想象力的布局组合。

IT之家获悉，OriginOS搭载原子通知。这个时代充满信息噪音，原子通知能从中提取关键信息，总是能在恰当的时候告知你关心的事项。它涵盖了典型的生活场景，并以优雅的方式进行提醒，真正做到不打扰、不错过。

原子随身听虽然只有两个图标大小，却能够通过独特的交互设计，让享受声音这件事变得无比友好而简单。

天气APP优化天气信息展现形式，将用户最关注的温度信息用温度线的形式直观地展示出来。90种色值的温度色卡，一眼就能清晰感知冷暖变化。

vivo将所有的原子组件细心地归纳整理好，并提供多种简单便捷的调取方式。除此之外，从组件库中拖动图标放在应用界面中还能迅速生成小窗，满足多任务操作场景。

OriginOS支持全新导航手势。不需要阅读复杂的引导，只通过点击操作，就能完成26种导航组合，几乎涵盖了主流的操作方式。不仅满足了原有的使用习惯，更为创造专属于你的手势组合提供了极大的想象空间。