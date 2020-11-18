vivo OriginOS 亮相：支持华容网格、原子通知、原子随身听、原子组件库、导航手势

IT之家11月18日消息 今天下午，vivo正式发布全新的OriginOS（原OS）操作系统，号称从独立的原子里，催生绽放的花朵；从微渺的本原中，塑造浩瀚的世界。

OriginOS搭载了华容网格-全新桌面网格体系，契合白银分割率，灵活自由地展现桌面每一个元素的魅力。你可以通过一个个基础单元便能创造出各种各样充满想象力的布局组合。

IT之家获悉，OriginOS搭载原子通知。这个时代充满信息噪音，原子通知能从中提取关键信息，总是能在恰当的时候告知你关心的事项。它涵盖了典型的生活场景，并以优雅的方式进行提醒，真正做到不打扰、不错过。

原子随身听虽然只有两个图标大小，却能够通过独特的交互设计，让享受声音这件事变得无比友好而简单。

天气APP优化天气信息展现形式，将用户最关注的温度信息用温度线的形式直观地展示出来。90种色值的温度色卡，一眼就能清晰感知冷暖变化。

vivo将所有的原子组件细心地归纳整理好，并提供多种简单便捷的调取方式。除此之外，从组件库中拖动图标放在应用界面中还能迅速生成小窗，满足多任务操作场景。

OriginOS支持全新导航手势。不需要阅读复杂的引导，只通过点击操作，就能完成26种导航组合，几乎涵盖了主流的操作方式。不仅满足了原有的使用习惯，更为创造专属于你的手势组合提供了极大的想象空间。