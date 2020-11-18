AMD Radeon RX 6000 系列显卡上市：4599 元起，22 点开卖

IT之家 11 月 18 日消息 根据 AMD 的消息，AMD Radeon RX 6800 和 Radeon RX 6800XT 显卡将于 11 月 18 日（今晚）21 点正式开启预约，11 月 18 日（今晚）22 点发售。

RX 6800 XT

AMD Radeon RX 6800 XT 显卡采用 AMD RDNA 2 架构，具有 72 个强大的增强型计算单元、128 MB 全新 AMD Infinity Cache 和 16GB 专用 GDDR6 显存。

RX 6800

AMD Radeon RX 6800 显卡采用 AMD RDNA 2 架构，具有 60 个强大的增强型计算单元，128 MB 全新 AMD Infinity Cache 和最高可达 16GB 的 GDDR6 显存。

AMD 表示，全新 RDNA2 架构提供了很多强大的性能，包括：

AMD 高速缓存技术（Infinity Cache）

AMD RDNA 2 架构在全新 AMD 高速缓存技术（Infinity Cache）的助力下变得更为高效，能够以低功耗和低延迟提供卓越的带宽性能，带来优异的能效表现。

AMD 显存智取技术（AMD Smart Access Memory）

这是搭载锐龙 5000 系列处理器、AMD B550 和 X570 主板和 Radeon RX 6000 系列显卡的系统特有的功能。例如在 4K 分辨率下的《极限竞速地平线 4》中，结合新的狂暴模式（Rage Mode）一键超频功能，该技术可为高速 GDDR6 显存带来更好的 AMD 锐龙处理器访问权限，从而加速 CPU 处理并提升多达 13% 的性能。

此外，AMD RDNA 2 引入了名为 “光线加速器”的高性能光线追踪加速架构，“光线加速器”是用于处理光线相交计算的专用硬件，与软件方案相比，其相交计算性能可提高一个数量级。

打造绝佳视觉盛宴

凭借对 DirectX®12 终极版的支持以及 AMD FidelityFX 等最新视觉技术，呈现出真实自然的光照、阴影和反射特效以及更多的细节，带玩家进入栩栩如生的游戏世界。

IT之家了解到，RX 6800 售价 4599元，RX 6800 XT 售价 5099元，今晚10点开始抢购。