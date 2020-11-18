在过去的四年里，AMD 股价上涨了 1000%

IT之家11月18日消息 随着 2020 年最后一个月的到来，我们不妨回顾一下过去的十年里发生了什么，包括谷歌宣布退出内地、乔布斯病逝、诺基亚和黑莓多次易主、比特币价格大起大伏，林林总总，不一而足。而我国科技和互联网行业也在这十年间迎来了自己的黄金时期，Baidu 风光不再，ByteDance 隐隐开始作为新 “BAT”一员站上风口浪尖。

甚至在 2020 年下半年也发生了太多的行业大事件，例如半导体行业格局已经发生了翻天覆地的变化，例如苹果已经开始为 Mac 制造自己的芯片，例如 9 岁半的荣耀一朝被独立，而我国也将迎来全面小康时代。

21 世纪的第一个 20 年已经接近尾声，基于 RISC 的芯片设计正在普及，而最令人意料不到的是，x86 市场的两位龙头厂商在领导地位在这短短四年间又一次发生了转变。

11 月，AMD 最新的锐龙 5000 系列处理器开售即告罄，采用 AMD 芯片的两款次世代主机刚刚在海外发售，而 Radeon RX6000 系列独显也将在今日正式解禁。

现在是 2020 年 11 月 18 日 16 点 46 分，美国超微公司在纳斯达克的盘后报价为 83.36 美元，市值 1002.58 亿美元。

让我们把时间线拉回到 5 年前，或许可以再往前一点点，也就是苏姿丰博士 2014 年 10 月上任 AMD CEO 时。

2014 年 10 月的最后一天，AMD 依然在走跌，截至收盘报价 2.80 美元。而之后的一年里，AMD 来到了股价最低点。15 年第三季度，AMD 净亏损 1.97 亿美元，也是 AMD 连续四个季度亏损。

7 月下旬，AMD 股价创新低，也就是下图中的 1.61 美元。同样也是在第三季度，AMD 宣布把苏州和槟城的封装厂出售股权给南通富士通，转为双方合资。

流年不利的 AMD 一直处于亏损的根源说到底还是缺乏有竞争力的产品，推土机家族的失利的阴霾能否散去全落在了尚未推出的 Zen 身上。甚至在 2016 年上半年将其 X86 技术授权给了天津海光先进技术投资有限公司。

同期的英特尔主推的则是了 Skylake 微架构以及第六代酷睿处理器系列，而那是被称为英特尔有史以来最好的处理器，且 Skylake 微架构至今仍作为英特尔主力被广泛采用。

2017 年 2 月 22 日晚，苏妈在旧金山发布会上掏出了自 K8 时代之后最令人印象深刻的处理器。首批 1800X、1700X 和 1700 三款处理器性能惊人，Ryzen 核心以 52% 每时钟周期指令数提升超越了 AMD 宣称的指标，同时凭借英特尔同规格处理器一半的价格迅速在用户间引发海啸之势。

那一天，无数 A 饭抛洒热泪，奔走相告。也是从那一天起，AMD 翻身和 AMD,YES！开始在玩家之间流传。

说实话，直到 2017 年第一季度英特尔推出 i7-7700K 处理器为主的新一代 14nm Kaby Lake 处理器时，仍然没有人觉得英特尔会输。

之后，AMD 锐龙系列处理器经过了 Zen+、Zen 2，以及最新的 Zen 3 微架构数次更迭，从三星 14nm，格芯 12nm 一直到台积电 7nm，AMD 从当初勉强在千元级市场苟存、笔吧痛骂 3A 交火 “学霸机”的尴尬境地一步步来到了今天天梯榜一眼望去前几名全是红色阵营、众人高喊 “英特尔 , YES!”的恐怖地位。

当然，锐龙处理器并不是无敌的，至少在积热和内存延迟方面是远不及竞争对手的，但由于采用 MCM 结构，多个 CCX 的组合令其在这一方面天生具备劣势，但也有利于提升产品的良品率，节省成本。

IT之家发现，今年以来 AMD 股价涨幅将近 78%，甚至从 3 月最低价算的话涨幅早已超过 100%，如果将统计周期放大到五年，AMD 的股价则暴涨了 5077%，而仅从 2016 年发布初代锐龙那一天的 2.01 美元来看，AMD 股价已暴增 4047%。

在新产品面世后，华尔街大部分分析师继续看涨 AMD，例如此前美银美林分析师艾里亚（Vivek Arya）将 AMD 目标股价调升至 100 美元，杰富瑞分析师里帕西斯（Mark Lipacis）也将目标股价从 86 美元上调至 95 美元。也就是说，他们认为 AMD 市值可以创造一个五年翻 60 倍的奇迹。

虽然主因是对手的新技术一直宣布延期，但也摆脱不了 AMD 产品力本身就极强，再加上其他行业芯片需求暴增导致台积电先进工艺量产迅速等等，这一系列因素综合起来才导致 AMD 有机可乘。

当然，这并不是说目前英特尔大势已去，英特尔业务中心并不在于消费级市场且有其他业务如 AI 兜底，目前数据中心、服务器市场和 OEM 市场仍是英特尔占据主动权，甚至在整体份额中也完全不虚，但一年如此，两年如此，谁能保证第三年还是如此呢？

举个例子，瑞银分析师预测：到 2026 年，英特尔会将其 80% 的芯片外包。换句话说，英特尔芯片是败，就看明年 10nm 制程的 Alder Lake 能否带来新的惊喜。希望，假以时日，英特尔依然可以做那个世界第一的半导体厂商。

30 年的恩恩怨怨，相信 AMD 和英特尔之间从没有输家。

时至如今，AMD 已经不用再通过 “卖大楼”才能获得活下去的机会，也正是如此，随着市场风向转向自己这边，曾经的性价比处理器已经开始主打全方位性能压制。但可能没有人想象得到，下一次的屠龙勇士究竟会是谁。