雷军：小米没技术？那很难在与苹果三星华为竞争中活下去

11 月 18 日晚间消息，在今日的亚布力论坛开幕式上，小米董事长兼 CEO 雷军发表演讲。

他提到了外界对小米的三大误解，一是认为小米产品都是中低端，今年小米通过 6999 元的小米 10 至尊纪念版和 19999 元的透明电视，证明了小米在高端市场也能立足。

第二个误解是小米的产品都是代工的，贴牌的。“我听完以后也挺郁闷的，其实代工也是一种非常先进的生产模型，为什么大家对代工有误解？”

雷军表示，用代工模型，也需要对制造有非常多的理解。三年前小米下决心植根制造业，今年年初交付了一个实验室，成为目前国内最高端的智能手机的生产线。这个工厂能生产一百万台的超高端手机，而所有的工程师，连工人在内，只有一百个人。

他透露，工厂里所有的设备，除了切片机，全是小米自研或者小米投资的公司自研。为了做这间工厂，小米在三年时间里投资了 110 多家做智能装备的公司。

第三个误解是认为小米没技术。他认为，小米处在全球竞争最激烈的领域，有苹果、三星、华为，没有立足之本根本活不下去。他以相机举例，在第三方评测机构 DxOMark 的榜单中，小米霸榜的时间是 125 天，1/3 的时间小米手机在全球拍照领域都是世界第一。

“今年是小米的十周年，我希望未来十年小米能够真正提高整个国产产品在大家心目中的口碑和印象，能够全面提升新国货的品质和设计。”他最后说。