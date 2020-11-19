借助 CrossOver，苹果 M1 芯片 Mac 成功运行 Windows 应用，还能流畅玩《军团要塞 2》

IT之家11月19日消息 据外媒 9to5Mac 报道，当地时间 18 日晚间，CodeWeavers 宣布 CrossOver 20 现在可以在 Apple Silicon Mac 上运行。这意味着新款 M1 芯片 Mac 可以在 macOS 上运行 Windows 软件。

IT之家了解到，CrossOver 是由 CodeWeavers 公司开发的一款系统兼容软件，是一个基于开源的 Wine 项目的平台，允许用户在 macOS 和 Linux 系统上运行 Windows 应用，且不必使用虚拟机。

9to5Mac 指出，最新版本的 CrossOver 通过 Rosetta 2 技术在 macOS 上模拟 Windows 英特尔二进制文件，该技术在新的 ARM Mac 硬件上模拟 x86 二进制文件。“CrossOver 团队成功地在 M1 Mac 上安装了一些 Windows 软件，包括热门游戏《Among Us》《军团要塞 2》。尽管游戏有一些延迟，但它们在大多数情况下运行得很好。”

需要注意的是，只有 macOS Big Sur 11.1 beta 版本才能在 M1 芯片 Mac 上运行 CrossOver 20。该版本为 Rosetta 2 技术带来了重要修复。