“iPhone 12 绿屏”再上热搜，教你查询苹果 iPhone 12 屏幕厂商

IT之家 11 月 19 日消息 本周早些时候，有用户反映 iPhone 12 出现屏幕发绿的问题，并且这个问题似乎不是少数个例，甚至有用户表示即使是换了新机也还存在这样的情况。

且目前苹果客服渠道也表示他们已经在核查处理这个问题，目前初步判断是系统、软件问题导致的，而不是硬件故障，之后会在新系统中修复。

据外媒 MacRumors 报道，苹果已经在内部文档中承认这个问题：一些 iPhone 12 显示屏在某些条件下表现出闪烁、绿色或灰色的光芒，或其它非预期的颜色变化。

也正因如此，苹果绿屏一度冲上热搜。众所周知，这不是苹果第一次出现 “绿屏”现象，但之前的原因则是由于 LG 显示所出产的屏幕存在一定缺陷。随着这一事件的逐渐发酵，网友们开始担心自己的 iPhone 12 是否也会出现类似的发绿现象。

IT之家了解到，大家可以通过低光环境的情况来测试自己手中的 iPhone 是否存在绿屏：在黑暗环境下，将手机亮度调到最低，然后打开类似微信摇一摇等非纯黑低对比度页面 。

此外，还有部分博主宣称，本代 iPhone 采用了三星显示和 LG 显示两种屏幕，其中 LG 显示的屏幕发生绿屏的概率会有一定程度的偏高，但苹果等均未对该传闻回应。

而通过目前已知的方法，我们可以通过爱思助手等工具查询 iPhone 使用的屏幕信息，其中三星显示的屏幕代码是 G9N/G9P，LG Display 的屏幕代码则是 GVC/GH，据部分博主称， G9N > GVC ≈ G9P > GH。而目前检测为 GH 的面板确实存在极高的比例的绿屏现象，但该排名依然无法证实。

值得一提的是，虽然韩媒 TheElec 此前报告称 LG Display 仅生产用于 6.1 英寸 iPhone 12 的面板，但通过网友查询发现四款机型均存在混用现象。

《苹果承认iPhone 12系列部分机型存“绿屏”等问题，正进行调查》