蔚来李斌：特斯拉的降价对蔚来没有太大影响

IT之家 11 月 18 日消息 在蔚来汽车 2020 年 Q3 财报电话会议上，蔚来汽车创始人李斌在回应与特斯拉的竞争时表示，特斯拉在国内的第一次降价对蔚来的订单有一定影响，“但是之后以及最近的降价都对我们没有什么影响”。

李斌称，特斯拉最近在国庆节左右进行的大范围降价，对蔚来的订单并未产生影响，“10 月份依然创造了订单的记录”。“这个市场足够大”，李斌说，他们更主要的竞争对手应该是油车。

此外，李斌还表示，蔚来即将发布第四款车型，该车型为轿车，将搭载 NP2.0。同时，蔚来已开始研发第五款车型，该车型同样为轿车。预计今年四季度整车交付数将再创新高，达 16500-17000 台，同时四季度营收预计为 62.587-64.358 亿元人民币，环比上涨 38.3-42.2%。

IT之家了解到，蔚来汽车今日发布了该公司截至 9 月 30 日的 2020 年第三季度财报。报告显示，2020 年第三季度，蔚来汽车交付了 12206 辆汽车，其中包括 8660 辆 ES6、3530 辆 ES8 和 16 辆 EC6，相比之下 2019 年第三季度交付了 4799 辆汽车，而 2020 年第二季度交付了 10331 辆汽车。