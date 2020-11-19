2021 款别克 GL6 上市：48V 轻混动力，售价 14.99 万元起

11 月 19 日消息，上汽通用汽车别克品牌宣布，2021 款别克 GL6 上市销售，共推出三款车型，售价 14.99 万元 - 16.99 万元，车身颜色有雪域白、麦田金、星云紫、陨铁灰四色可选。

2021 款别克 GL6 新车全系标配双 10.25 吋仪表与中控联屏，并采用了别克最新迭代的 eConnect 3.0 智能互联科技，配合 “赤陶棕”配色真皮座椅，座舱品质大幅升级。此外，2021 款 GL6 全系搭载 48V 轻混技术。

▲2021 款别克 GL6 标配高清全彩双 10.25 吋仪表与中控联屏

据介绍，2021 款别克 GL6 搭载全新迭代的别克 eConnect 3.0 智能互联科技，全系标配高清全彩双 10.25 吋仪表与中控联屏，支持包括用户手机端在内的多屏联动、多应用场景智能分屏、3D 动效显示等扩展功能；中控屏 UI 交互界面采用全新扁平化设计，一次性可以展示多个卡片任务操作便利。

2021 款别克 GL6 智能语音识别能力进一步升级，内置科大讯飞语音系统，支持中途打断、多轮对话与情景对话等丰富语境，更贴近日常交流场景；手机与车机的生态系统打通是当下主流车载网联方式，2021 款别克 GL6 的 Super ID 超级个人账号设有第三方账号关联功能，车机与手机间的 APP 应用数据可云端共享，提升了车载系统的使用便利性。

同时，2021 款 GL6 搭载的 eConnect 3.0 智能互联科技首次推出了轻应用平台，让更多的功能以小程序的形式出现在车上。轻应用平台更具开放性，未来将为用户提供更丰富的服务生态、更多重的使用体验。此外，新一代 OnStar 安吉星全时在线助理提供 5 大项 11 大类服务，以及每年 100G“OnStar 安吉星 4G 车联应用终身免费流量”服务，为用户带来实时在线、智能无忧的 “云”端体验。

值得一提的是，动力方面，2021 款别克 GL6 搭载 Ecotec 1.3T 双喷射涡轮增压发动机和 6 速 DSS 智能变速箱，并独立配备由 48V 电机、48V 动力电池、电源管理模块和混合动力控制单元组成的轻混系统，可以实现制动能量回收、敏捷启停、电动助力、电动怠速、智能充电等电气化功能。这套混合动力系统可输出最大额定功率 120kW/5500rpm，最大扭矩 230Nm/1800～4400rpm，并满足国六 b 排放标准。

得益于 48V 轻混技术的加持，系统能将车辆减速、制动时产生的部分能量转化为电能，储存在 48V 动力电池中。

在轻混动技术助力下，2021 款别克 GL6 起步更轻快、加速更平顺、驾驶更安静，同时整车综合工况百公里油耗低至 6.1L，相比现款车型节油 7.6%。值得一提的是，这套轻混系统经过多轮 50 万小时严苛循环工况的台架测试和整车耐久测试，确保了更高的稳定性与可靠性。