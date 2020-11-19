中国移动建成全球最大 5G SA 网络，咪咕音乐等 8 项产品月活破亿

以 “5G 融入百业 数智引领未来”为主题的 2020 中国移动全球合作伙伴大会 19-21 日在广州举行。在今天举行的媒体沟通会上，中国移动市场经营部副总经理许锡明表示，今年是 5G 规模发展之年，中国移动充分发挥网络强国、数字中国、智慧社会建设主力军作用，加快推进以 5G 为代表的新型基础设施建设，深入实施 “5G+”计划。目前，中国移动已经建成全球最大规模 5G SA 网络，全面领跑 5G 发展。

许锡明指出，产品是 5G 时代企业核心竞争力，产品体系是企业参与竞争、获取客户、创造价值的必备条件。中国移动高度重视产品发展，坚持客户导向、产品为王、体验至上，全力打造可用、好用、易用的产品，增强竞争力，培育新动能。

许锡明介绍，为强化产品统筹管理，推进业务快速发展，2020 年 1 月，中国移动在 “力量大厦”战略牵引下，全面落实开发、运营、支撑、销售、服务 “五位一体”产品管理运营体系，稳步推进产品领域的改革落地和转型升级。

在权益方面，推动构建最大型权益超市：2020 年底将实现引入 100 家权益品牌，400 个权益商品，权益客户将达 6800 万。

在产品方面，规模发展取得明显突破，咪咕视频、和彩云、咪咕音乐等 8 项产品月活用户达亿级；行业地位显著提升，打造了内容生态的国家队、主力军。

在品牌方面，全球通 “礼遇 + 体验”，品牌价值量质齐涨；动感地带 “明星 + 圈层”，进入品牌逆龄期；神州行 “回馈 + 成长”，塑造美好向上自豪感。