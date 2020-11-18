T-Mobile CTO 向 Open RAN 5G 再泼冷水：出现问题时找谁

来自 Light Reading 的报道称，T-Mobile 首席技术官 Neville Ray 对于 Open RAN 技术的看法显然不温不火。

Neville Ray 在本周二的投资者活动中说：“对我们来说，该技术还没有做好准备。我清楚，想要以稳定的速度部署 5G 网络，可以采取的最快的速度和最合理的方式，就是我们今天正在采用的技术和方法。我不会去追求一些目前我不确定是否存在的资本效率。”

鉴于围绕 Open RAN 趋势的行业讨论日益增多，Neville Ray 的评论是值得注意的。Open RAN 承诺将硬件和软件进行解耦，从而使运营商可以混合使用来自不同供应商的网络组件。支持该技术的公司（包括日本 Rakuten Mobile 和美国 Dish Network）声称，该技术可以将总体成本降低 40% 甚至更多。但是，正如 Neville Ray 所指出的那样，这两家公司都在从零开始构建网络，而不必担心传统的 3G 和 4G 网络。

“今天，我从爱立信、诺基亚或三星那里购买了解决方案，这是有保证的。我有权得到对方的技术支持。如果出现问题，我知道应该要找谁。在 O-RAN 环境中，作为运营商我们的工作量要多得多。”他说，“对我来说，O-RAN 目前是有趣的，但是围绕 IP（知识产权）、研发和系统集成还有许多悬而未决的问题。”

Neville Ray 补充说，出于这些原因，Rakuten 收购了一家 Open RAN 系统集成公司。

“您如何在整个生态系统保护和推动研发？”Neville Ray 继续说到。“谁最终负责所有的集成？当出现问题时，您要找谁来提供技术支持？答案是您自己。所以这需要大量工作。”

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他总结说：“我们一直支持开放标准和开放接口等。但是，O-RAN 背后的商业模式 -- 我看到每个人都提出了这些资本节省 -- 坦率地说，我认为这是一个很大的待定结论。因为，一旦人们围绕各种供应商的集成成本投入了精力 -- 谁来承担所有这些成本，谁来在您的前进过程中提供保护，并确保可能是大量相互竞争的供应商之间的研发投资保持一致 -- 这些挑战是非常巨大的。”

Neville Ray 的言论可以几乎实时地对一些 Open RAN 支持者进行反驳。例如，在近日的一场 Open RAN 活动上，FCC 专员 Geoffrey Starks 对该技术发表了热情洋溢的讲话。他还谈到，Open RAN 应该由美国农村无线网络运营商进行部署，这些运营商需要将华为设备从其现有网络中剥离出来。

同样在本周二，贸易组织 5G Americas 发布了一份白皮书，其中详细介绍了 Open RAN 技术，并且有许多与 Neville Ray 相同的观点。

该协会主席 Chris Pearson 写道：“Open RAN 是当下无线蜂窝行业的热门话题之一。尽管 Open RAN 的各个方面都出现了发展势头，但事实上，Open RAN 的讨论并非那么简单。”

他谈到，“无线运营商正在设法解决一些问题，例如：潜在增加的网络延迟，可靠性和可用性，新的硬件 / 软件需求，复杂性和自动化问题，虚拟化和安全考虑，以及不同网络组件之间的互操作性。出于这些原因，网络运营商对于 Open RAN 的时间表和兴趣各不相同，因为他们都有各自的战略、业务目标、频谱、技术架构、网络配置和已部署组件的动态组合。”

Neville Ray 和 Chris Pearson 的评论凸显了许多无线运营商正在努力实现的平衡：Open RAN 可能是一项重要的技术发展，但它也可能被政策制定者和其他人将其与国家安全和经济弹性等目标混为一谈。这种情况使得像 T-Mobile 这样只在口头上而非财务上支持 Open RAN 的公司陷入了尴尬。