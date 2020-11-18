联想杨元庆谈 “5G 是否被炒得过热”：是前导性技术，值得大力建设和推广

11 月 18 日晚间消息，在今日的亚布力论坛开幕式上，联想集团董事长兼 CEO 杨元庆发表演讲。

杨元庆表示，2020 年处于百年未有之大变局和百年未有之大疫情双重叠加，对我们的生活、工作、事业都带来了巨大的挑战。面对这样的挑战，科技是我们可以依赖的力量。

在科技大变革的交汇点上，呼唤智能化时代的新产业架构和技术架构的形成。他认为，5G 就是一个前导性技术。“近期围绕着我们到底应不应该大力地推进 5G 的争论不绝于耳，有人认为 5G 被炒得过热，技术还不成熟，用电量太大，运营成本过高等。但是我认为即便它的起步阶段投入是比较高的，应用目前也比较迟缓，但是它也是值得大力建设和推广的。”

在杨元庆看来，5G 绝不仅仅是让手机视频更加流畅、文件传输更快，而是实现智能化应用的抓手。可以带动物联网、云服务、边缘计算、云网融合等技术的发展。

他表示，在 5G 的作用下，越来越多的端汇集海量的数据，通过边、云、网的基础架构所提供的算力，最后再辅以大数据、人工智能这些先进算法，这是智能化的第三个要素，对各行各业的机理加以学习、总结、提炼，就能形成行业的智能，就是 “智”。最后就形成了智能化时代的 ICT 的基础架构，称之为 “端、边、云、网、智”。

“我们国家恰逢十四五在推动新基建，是我们新的 ICT 基础架构各要素完美落地的重要组成部分、重要的指引，它必将为中国数字经济的快速发展和中国经济的进一步复苏提供强大的支撑力量。”杨元庆最后说。