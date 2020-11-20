苹果公司与 Verizon 电信合作，为企业客户置换 iPhone 12 手机

据报道，苹果公司和威瑞森电信公司（Verizon）周四宣布了一项计划，威瑞森将为企业客户的全部智能手机更换为苹果的 iPhone 12 机型提供补贴。

该项目由威瑞森的企业业务分支机构 Verizon Business 运营。Verizon Business 和苹果公司都没有提供该计划的财务细节。该计划适用于苹果的第一款具备 5G 网络功能的手机。两家公司表示，“机型交换”计划可用于替换来自 Verizon 或其他运营商的企业设备，“预付费用为零，每月费用为零至较低”。

与前几代网络不同，5G 网络种类不同，包括一种被称为毫米波的网络，它可以用于企业园区或工厂等难以用无线网络等其他技术解决的建筑物内进行覆盖。更新的 5G 技术还允许企业使用专用网络。

Verizon Business 希望将这些服务出售给企业用于新用途，比如配备了传感器设备的工厂车间，这些设备可以产生数据以便更好地跟踪生产过程。威瑞森周四表示，该公司正与通用汽车公司和霍尼韦尔国际公司（Honeywell International）合作，在底特律的通用工厂和北卡罗来纳州的霍尼韦尔总部部署 5G 网络。

Verizon Business 首席执行官塔米 · 欧文（Tami Erwin）在接受媒体采访时表示：“这让我们能够创建一个基础设施，为首席信息官们打造数字计划时提供一个游乐场。”