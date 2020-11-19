苹果承认 iPhone 12 系列部分机型存 “绿屏”等问题，正进行调查

IT之家 11 月 19 日消息 在外媒 MacRumors 获得的一份内部文件中，苹果已经承认了一个问题，一些 iPhone 12 显示屏在某些条件下表现出闪烁、绿色或灰色的光芒，或其它非预期的颜色变化。

在本周与苹果授权服务提供商分享的文件中，苹果表示，已知道与此问题相关的用户报告，并正在进行调查。苹果已经建议技术人员至少在目前避免为受影响的 iPhone 提供服务，而是告知客户应该让他们的 iPhone 保持最新 iOS 版本的更新。这一指导意见表明，苹果可能有信心在未来的软件更新中修复这一问题。

IT之家了解到，类似的绿屏问题曾影响了部分 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 机型，苹果此前在 iOS 13.6.1 中修复了该问题。

从 iPhone 12 机型推出后不久，不少用户就投诉这个问题，这个问题会影响 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。

根据用户报告，该问题似乎发生在显示屏亮度设置为 90% 左右或更低时。许多用户在 iOS 14.1、iOS 14.2、甚至前两个 iOS 14.3 测试版上都遇到了这个问题，闪烁或发光并不总是持久的，对一些用户来说，短时间后就会消失。