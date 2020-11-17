【IT之家评测室】苹果 iPhone 12 mini/Pro Max 体验：拍视频无敌，信号仍不完美

11 月 13 日，今年苹果 iPhone 12 系列的后两道菜 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 已经上桌。相比此前的 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro，这两款 iPhone 站在一起更具戏剧意味：一款是有 “世上最小最轻薄的 5G 手机 “之称的纤巧碧玉，一款是则突破 iPhone 有史以来尺寸上限的精工重器。

iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 各处一个极端，差价也达到了 3800 元，因此他们各自面向的人群也很明确。但是大家在入手前，可能还是会问一句：将让我下个月吃土的这款 iPhone 到底值不值得？接近 4000 元的价差背后又到底有什么不一样？

目前，IT之家已经第一时间拿到了新款 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max，现在不妨就让我们随着这篇评测来深入了解这两款手机吧。

一、外观设计：重回棱角分明的时代

今年是 iPhone 外观设计改变的一年，最核心的变化在于重回 iPhone 4 时代的直角中框，因此 iPhone 12 系列整机看起来都硬朗很多。

IT之家这次拿到的是白色版 iPhone 12 mini 和海蓝色 iPhone 12 Pro Max，手机正面屏幕，两者都延续了刘海屏设计，只是玻璃面板由 2.5D 变成了直板，因此屏幕侧边摸起来会比较锐利。

iPhone 12 mini 的屏幕为 5.4 英寸，iPhone 12 Pro Max 屏幕为 6.7 英寸，他俩同框，大概就相当于网上那张姚明和马云的合照吧。

视线从屏幕来到中框。iPhone 12 mini 采用的铝合金中框，而 iPhone 12 Pro Max 则为手术级不锈钢中框，从视觉观感上看，不锈钢那种抛光莹润的表面看起来更有品质感。

按键布局方面，两款手机都是左侧为电源键，右侧为音量加减、静音状态拨钮和 SIM 卡槽，略有不同的是，iPhone 12 Pro Max 的按键整体要靠下一些，显然是为了方便大屏单手握持时更容易触摸到按键。

再看手机底部，除了 Lightning 接口和两个螺丝孔，还有扬声器开孔。这次 iPhone 12 系列的扬声器都不是对称式设计，左右两边的开孔数均不同。

手机背面，iPhone 12 mini 和 Pro Max 还是延续了上一代的浴霸摄像头设计，虽然都是玻璃背板，iPhone 12 mini 为简单的抛光工艺，而 iPhone 12 Pro Max 背面整体为磨砂质感。

在摄像头模组方面，iPhone 12 Pro Max 的光滑玻璃掩映镜头外围的一圈抛光金属环，会产生一种很高级的光影交错的观感，算是为巨大的浴霸造型挽回了一点面子。

细看，iPhone 12 Pro Max 的摄像头凸起比 iPhone 12 mini 更明显。其实，它的凸起程度也要比 iPhone 12 Pro 更高。

从设计、工艺上来说，iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 也许不算最美，但是足够精致，从摄像模组的处理，到中框、玻璃背板的打磨，还有按键的严丝合缝，种种细节都能体现苹果产品一直以来的精致和扎实。

手感方面，iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 自然是不同的。iPhone 12 mini 机身重量仅 133 克，小巧可爱，如楚宫细腰盈盈一握，拿在手上仿佛世界都变小了；iPhone 12 Pro Max 则有 266 克，是庞然巨兽，沉重坠手，仿佛时刻要冲破手掌的束缚，拿在手里会觉得自己变小了。

整体来说，价格更高的 iPhone 12 Pro Max 在品质感上明显更好，iPhone 12 mini 则胜在小巧，两者的目标用户也泾渭分明，没有太大的可比性，至于选谁，只能说凭大家各自的需求了。

二、屏幕显示：仍是顶级，但不是最好

作为日常使用和用户接触最多的部件，手机屏幕的素质还是比较影响体验的，不过一直以来 iPhone 的屏幕素质基本都是比较顶尖的，那么 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 的屏幕素质如何呢？IT之家也进行了测试。

测试前，我们先看一下两款手机的屏幕配置。他们都采用了 OLED 的屏幕材质，支持 HDR 显示和 P3 广色域，其中 iPhone 12 mini 分辨率为 2340 x 1080，像素密度 476 ppi，全系最高，同时对比度达 2000000:1。

iPhone 12 Pro Max 分辨率为 2778 x 1284，像素密度 458 ppi，对比度为 2000000:1。

在色彩准确度测试环节，IT之家测得 iPhone 12 mini 的平均偏离值为 0.54，最大偏离值为 1.68，成绩能够让人满意。

iPhone 12 Pro Max 的色彩平均偏离值为 0.54，最大偏离值为 1.41，比 iPhone 12 mini 更好些。

亮度方面，IT之家实测 iPhone 12 Pro Max 最高可达到 703 尼特，而 iPhone 12 mini 则为 526 尼特，两者在白天室外环境下都能看清屏幕。

再看实际的灰阶显示，在进行 256 阶灰阶测试时，两款手机的表现相差不大，不同阶度的灰色过渡都非常细腻自然。

可视角度方面，IT之家用下面这张图来测试，正视角度下，图中的色彩都是颜色饱和，色阶明确。

当转移到 45 度角时，两款手机的色彩饱和度都出现了轻微的下降，色阶变化则并不明显。

再换到对角线角度，iPhone 12 Pro Max 和 iPhone 12 mini 能看到的屏幕亮度都有明显下降（相机拍摄参数未变），色阶的变化也出现了一定的模糊。当然，这种属于极限角度，显示效果出现偏差也属于正常。

IT之家还用两款手机同时播放了一段高清视频，iPhone 12 Pro Max 和 iPhone 12 mini 的显示效果都非常细腻，而且由于支持 HDR 技术，两款手机在显示暗部和亮部画面时，细节都能有很好的展现。

总结来说，iPhone 12 Pro Max 和 iPhone 12 mini 的屏幕显示都是顶级的水准，可能与最好还有一定的距离，但是日常看电影刷视频时，一定可以为用户带来比较享受的观看体验。

三、影像体验：王者级别，视频拍摄无敌

多年以来，iPhone 的拍照一直是行业标杆，和安卓阵营的顶级拍照旗舰不同，iPhone 在影像方面一直有一套自己的技术语言，那就是简单、直观，让用户以最少的成本拍出最好的照片。遵循这套思路，iPhone 在拍照上做到了极致简单和极致出色，今年则是在过往的成绩上更进一步。

在进行拍照评测时，IT之家将以 iPhone 12 Pro Max 为主进行测试，辅以 iPhone 12 mini 进行介绍。

测试前，我们不妨先回顾一下这两款手机的后摄参数。首先，iPhone 12 Pro Max 采用了三摄系统，包括 1200 万像素的广角镜头（f/1.6 光圈）、1200 万像素的长焦镜头（f/2.2 光圈）和 1200 万像素的超广角镜头（f/2.4 光圈）。其中 1200 万像素的广角镜头引入了新的 Sensor-shift OIS 光学防抖系统，新的长焦镜头焦距为 65mm，可以光学放大到 2.5 倍。

在 iPhone 12 Pro Max 系列中，后置摄像头均支持 Deep Fusion 功能，前置的原深感摄像头也支持 Deep Fusion。

iPhone 12 mini 则是后置双摄系统，包括一枚 1200 万像素的超广角镜头（f/2.4 光圈、120 度视角）和一枚 1200 万像素的广角镜头（f/1.6 光圈）。

我们首先来看白天光线充足时的拍照效果。如下面这张街道的照片，iPhone 12 Pro Max 的成像给人第一感觉是养眼，因为它画面清晰明丽，对比度不高，动态范围较好，色彩还原比现实稍稍艳丽一点，整个画面观感比较舒适。

同样的场景，用 iPhone 12 mini 拍一张，观感几乎没什么不同。

作为对比，IT之家用华为 P40 Pro 也拍了一张。在徕卡摄像头的表现下，华为 P40 的照片呈现出独特的画面质感，与 iPhone 12 Pro Max 形成鲜明对比。两者基本素质差不多，风格的差异就看大家的不同喜好了。

放大画面，看远处的路牌，上面的文字几乎看不清了，而华为 P40 Pro 依然清晰。可见解析力并不是 iPhone 12 Pro Max 的优势。

换个场景，阳光洒在爬满红色地锦的洋楼上，iPhone 12 Pro Max 直出的照片仍然拥有舒适的画面观感，色彩调教得很讨好眼球，同时动态范围表现也很出色，蓝色的天空、墙面的光影，都非常清晰真实。

同样，iPhone 12 mini 的样张表现也和 iPhone 12 Pro Max 几乎没有差别，同样优秀。

再看华为 P40 Pro 的样张，则是一如既往的华为风格，高对比度，色彩沉郁，但是照片的整体素质和 iPhone 12 Pro Max 也没有太大差别，只是影像风格不同而已。

接着IT之家在室外拍一家杂货店的窗户，这个场景明暗变化很强烈，比较考验手机成像的动态范围。而 iPhone 12 Pro Max 的表现很出色，窗外的光线柔和细腻，窗内昏暗的杂货店，内部繁杂的装饰细节并没有被遗漏，几乎没有噪点，而且室内的高光壁灯竟未溢出，十分难得。iPhone 12 Pro Max 的实力可见一斑。

同一个场景，iPhone 12 mini 仍然表现出和 iPhone 12 Pro Max 相似的水准，整个画面光线分布非常和谐均匀，室内的细节也有拍到。

其实 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 最主要的差别还是缺少一枚长焦镜头，在 iPhone 12 Pro Max 上，可以做到 2.5 倍的光学变焦，不仅可以拍摄远景，更能带来更丰富的构图选项。

例如下面这组，iPhone 12 Pro Max 标准模式下拍摄美术院的红墙，往往会把围墙和街道拍进画面，而切换到 2.5 倍长焦镜头，就可以重点展现墙上婆娑的树影和古代建筑独特的几何线条结构。

这就是 iPhone 12 Pro Max 相比 iPhone 12 mini 的一个重要优势。

接着看一下微距拍摄。在广角镜头 f/1.6 光圈的加持下，iPhone 12 Pro Max 拍摄微距时候，可以获得很不错的焦外虚化效果。

iPhone 12 Pro Max 还支持 120 度视角的超广角拍摄，下面我们就看一下同一场景下用广角和超广角拍摄的不同表现。

可以看到，iPhone 12 Pro Max 超广角镜头下，照片的色彩，动态范围表现仍然出色，且画面能容纳更多的景物，让照片更有气势。细看画面边缘，也没有出现明显的畸变。

还是同样的场景，华为 P40 Pro 的超广角的视场角比 iPhone 12 Pro Max 略窄一些，色彩也寡淡一些。

接着再看人像模式。iPhone 12 Pro Max 在拍摄人像模式时，会借助 A14 仿生芯片的神经网络引擎进行主体和背景的分割，因此，从下面这张照片来看，iPhone 12 Pro Max 对人像的抠图十分精细，放大人物边缘，前后景的抠图痕迹其实已经十分细微了，正常大小看，几乎就是一张类似单反大光圈拍出的照片。

并且，由于 Deep Fusion 的加持，iPhone 12 Pro Max 拍摄的人像照片细节十分丰富，只不过这让小编老腊肉的脸更加无所遁形了。

看完了白天，我们再看看 iPhone12 Pro Max 和 iPhone 12 mini 在夜间的拍照表现。

首先是夜晚商场大楼的场景，这个场景光线比较复杂。IT之家先用 iPhone 12 Pro Max 标准模式拍了一张，直出的照片亮度充足，色彩鲜明，白平衡也比较准确。

同时，画面中的高光只有左上角 “万象城”旁边的 “X”有轻微溢出，照片整体表现出很高的宽容度。

放大照片后，画面细节的噪点并不明显，但解析力较弱些。

对比华为 P40 Pro 在这个场景下的成像，iPhone 12 Pro Max 的色彩还原更贴近肉眼所见，P40 Pro 仍然是高对比度的浓郁调调。但放大看霓虹细节，在高光控制以及纯净度上，其实还是 P40 Pro 更胜一筹。

至于 iPhone 12 mini，表现仍然同 iPhone12 Pro Max 类似，不过，画面右侧的电子屏出现了一些过曝的情况，当然，这可能和画面显示的内容有关。

还是在这一个场景，IT之家用 iPhone12 Pro Max 的夜景模式拍摄了一张。这是相机自动判定曝光时长为 1 秒，成像后，照片整体的动态范围更进了一步，对高光的压制也更为明显。

不过小编第一次用夜间模式拍摄时，商场内部的白色出现了偏蓝的情况，随后又拍了一张，白平衡恢复正常。

接着IT之家来到一个光线更暗的场景，楼前只有一些氛围光源，楼房上有装饰灯，远处还竖立着几栋摩天楼。标准模式下，iPhone12 Pro Max 成像的亮度比较足，近处的花圃被拍了出来，稍远处楼房墙壁的细节也有比较多的保留，而更远的地方，高楼的霓虹灯条和墙体，亮度都控制得很不错，整个画面纯净度也很好。

而在夜间模式下，画面的暗部亮度有所提高，同时能看出霓虹灯的高光被进一步压了下来，整个观感更上一层楼。

使用 iPhone12 Pro Max 在夜间拍照，有一个问题需要注意，就是 “鬼影”，例如下面这张照片，远处的天空中就出现了 “鬼影”，而且不止一处，这对构图会造成一定影响。

说完拍照，我们再来看看 iPhone12 Pro Max 的视频拍摄。今年 iPhone12 Pro Max 支持杜比视界 HDR 视频的拍摄，最高可达 60 fps，并且它还在广角镜头中引入了通常用在单反相机上的视频传感器位移式光学图像防抖功能，可以大大提升视频拍摄的防抖效果。

IT之家使用 iPhone12 Pro Max、iPhone 12 mini 和华为 P40 Pro 在同一场景下拍摄了一段 4K/60fps 视频供大家参考。

可以看到，iPhone12 Pro Max 的画面防抖效果最好，基本能够媲美云台了，iPhone 12 mini 的防抖明显不如 iPhone12 Pro Max，但也在不错的水平，画面整体还是比较稳的。华为 P40 Pro 这边防抖效果相比 iPhone 12 mini 还要更弱些。

同时，iPhone12 Pro Max 和 iPhone 12 mini 拍摄的 4K/60fps 视频整体非常流畅，且画面色彩饱和，动态范围很高，对路边树木投射的光影变化表现得非常细腻，而华为 P40 Pro 的视频能看出一些细微的卡帧，且动态范围和色彩的饱和度都有些降低。

在视频拍摄方面，iPhone12 Pro Max 和 mini 的优势还是比较明显的。

再看夜晚拍摄的视频，iPhone12 Pro Max 的杜比视界 HDR 加成效果更加明显，视频画面亮度充足，近处的人物非常清晰，而远处的摩天大楼和霓虹灯光也并没有过曝，视觉观感十分养眼。同时，视频的拾音也很强大，拍摄之后的立体声效果非常出众，近处人物的歌唱，周围围观人群的议论，层次很分明，犹如在耳畔一样。

当然，在视频拍摄环节，iPhone12 Pro Max 和 mini 还是有很明显的 “鬼影”问题，这甚至一定程度上影响了画面的美观，如果构图不好，会很影响拍摄的效果。

总体来说，iPhone 12 Pro Max 的影像综合实力非常强大，毫无疑问还是行业顶级的水平，在拍照方面，色彩调教很养眼，动态范围很出色，要说有弱项，可能就是变焦和解析力方面了。

而在视频拍摄方面，iPhone 12 Pro Max 几乎是目前最顶尖的存在，特别适合视频工作者使用。iPhone 12 mini 这边，除了比 iPhone 12 Pro Max 少了一枚长焦摄像头以及没有传感器位移式 OIS 防抖技术，其他方面的成像水平和 iPhone 12 Pro Max 几乎没有太大差别。不过，两款手机都有一个共同的问题，就是 “鬼影”。

最后，IT之家再放一些由 iPhone12 Pro Max 和 mini 拍摄的照片供大家参考。

iPhone 12 Pro Max：

iPhone 12 mini：

四、性能强悍，5G 速度快，信号仍有瑕疵

iPhone12 Pro Max 和 iPhone 12 mini 都搭载了苹果最新的 A14 仿生芯片。A14 仿生芯片使用了全新的 6 核设计（2 高频 + 4 节能核心），首发目前最先进 5nm 工艺制程，其晶体管的尺寸以原子为单位，拥有 118 亿个晶体管，甚至比桌面 x86 处理器还多。

和 A12 仿生芯片相比，A14 的 CPU 性能提升 40%；GPU 性能提升超 30%，苹果称其图形性能是同类 Windows 笔记本的 2 倍，其每秒可执行 11 万亿次操作，神经引擎将机器学习性能提高了 2 倍。

就性能而言每年的 iPhone 都属于睥睨群雄的存在，这主要得益于苹果 A 系芯片和 iOS 系统优异的软硬件整合能力，今年的 iPhone 12 系列自然也不例外。

IT之家首先用《GeekBench 5》对 iPhone 12 Pro Max 和 iPhone 12 mini 进行了跑分测试，结果如下：

对比安卓阵营骁龙 865 和麒麟 9000 的跑分，优势还是比较明显的。

随后IT之家还用 iPhone 12 Pro Max 进行了游戏测试，选用的游戏是最近比较火的《原神》，在游戏最高画质下，iPhone 12 Pro Max 能够轻松流畅地运行，整个游戏过程基本没有掉帧的现象，大概 30分钟的游戏后，手机的最高温度为 40.4℃，会明显感觉手机在发热。

今年的 iPhone 有一项重要升级，就是支持 5G 了。在 iOS14 的 “蜂窝网络 - 蜂窝数据选项 - 语音与数据”设置中，你可以选择 5G 的开启方式，包括启用 5G、自动 5G 以及只用 4G，其中自动 5G 就是你可以在 4G 和 5G 数据速度之间智能切换，苹果在发布会上表示，在理想条件下，客户将看到 3.5Gbps 的下载速度。

此外还有一项 “独立 5G”，开启后会使用 5G 进行所有蜂窝网络活动。不过由于目前 5G 尚未普及，所以暂时建议慎重开启。

IT之家用 iPhone12 Pro Max 和 iPhone 12 mini 进行了 5G 网速测试，在中国移动的 5G 网络下，iPhone12 Pro Max 下行可达 816Mbps，上行则为 95Mbps，而 iPhone 12 mni 下行测得 780Mbps，上行则为 19.6Mbps。

接着，IT之家使用 iPhone12 Pro Max 在 5G 网络下前往 App Store 下载了《和平精英》这款游戏，从下载到安装完成仅耗时 1 分钟左右，这个速度在以往 4G 时代是远远达不到的。

从苹果使用英特尔基带开始，iPhone 就陷入了信号问题的困扰，而今年 iPhone 12 系列换回了高通的基带，不过仍然有网友反映此前的 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 存在信号问题。

对于此，IT之家也以 iPhone 12 Pro Max 为例进行了信号测试。在测试时，IT之家选取电梯、楼道、地下室、停车场、公共卫生间等传统弱信号区域为场景，并以华为 P40 在同一场景同一时间下的信号强度为参照，对比两台手机的信号情况。

在电梯间里，iPhone 12 Pro Max 信号强度为 - 91dBm，华为 P40 强度为 - 84dBm。

在楼道角落，iPhone 12 Pro Max 信号强度为 - 108dBm，而华为 P40 的信号强度为 - 103dBm。

在地下室，iPhone 12 Pro Max 信号强度为 - 107dBm，华为 P40 信号强度为 - 108dBm。

在停车场，iPhone 12 Pro Max 的信号强度为 - 110dBm，华为 P40 信号强度为 - 107dBm。

在公共卫生间的坑位上，iPhone 12 Pro Max 的信号强度为 - 111dBm，华为 P40 信号强度为 - 104dBm。

经过测试，在大部分场景下，iPhone 12 Pro Max 的信号强度都要比华为 P40 的信号强度弱一些，虽然差距没有非常大，但这也意味着，在一些极端的情况下，iPhone 12 Pro Max 可能比其他手机先连不上信号。

结合拿到 iPhone 12 Pro Max 这段时间的使用体验，汐元也曾遇到过手机用着用着没有信号的情况，但打开 - 关闭飞行模式重新搜网后，也能很快连上网。简言之，就以 iPhone 12 Pro Max 而言，信号确实存在不稳定的问题，虽然这可能和网络环境有很大关系，且正常使用遇到的概率到也不大，但信号毕竟是手机的基础功能，遇到了，可能会很影响心情。

五、充电和续航：MagSafe 无线充电好用

按照苹果的风格，他们通常不会对外透露 iPhone 电池的具体电量，不过IT之家曾报道过外媒拆解 iPhone 12 系列的新闻，其中发现 iPhone 12 mini 电池电量为 2227mAh，iPhone 12 Pro Max 电量为 3687mAh，后者比 iPhone 11 Pro Max 中的 3969 mAh 电池少了约 7%。

那么 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 的电池续航水平究竟如何呢？IT之家对两款手机做了三小时的续航测试。

测试时，两款 iPhone 的屏幕亮度和系统音量都为 50%，蓝牙开启，测试的项目如下：

用 Safari 浏览器刷网页 15 分钟；

刷微博 15 分钟；

通话 15 分钟；

戴耳机用《网易云音乐》在线听音乐 20 分钟；

戴耳机在线播放《哔哩哔哩》1080P 视频 45 分钟；

用外放玩游戏《和平精英》30 分钟；

使用微信 20 分钟（10 分钟聊天，10 分钟刷朋友圈）；

刷IT之家 20 分钟。

经过历时 180 分钟的续航能力测试，iPhone 12 Pro Max 剩余电量为 74%，续航能力优秀。

而三小时续航测试结束后，iPhone 12 mini 的剩余电量为 60%，在半个小时的游戏测试中耗电 18%，比较扎眼。这个续航能力，正常使用强度下，难以坚持一天。

充电测试环节，IT之家使用 iPad 的 20W 充电器为两款 iPhone 进行充电，其中 iPhone 12 mini 从电量 0% 充满到 100% 共耗时 89 分钟。

iPhone 12 Pro Max 从 0% 充满到 100% 则花了 97 分钟。

两款手机的充电速度虽然不能和安卓阵营动辄 60W 的快充相比，但对于 iPhone 来说已经能让人满意了。

此外，今年 iPhone 12 系列还引入了 MagSafe 无线充电技术和相关配件，使用官方的 MagSafe 无线充电器，轻轻一吸，就可以进行无线充电。

相比传统的放置式无线充电，更加方便，也无需对准。配合支持 MagSafe 的手机壳，更可以隔着手机壳进行无线充电。而 MagSafe 无线充电器的充电功率最高可达 15W，也很实用。

六：总结：综合实力顶级，但也有缺憾

经过一段时间的体验，IT之家对 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 的总结为：综合实力顶级，但也有缺憾。

以 iPhone 12 Pro Max 来说，这是史上最大、最强的 iPhone，无论是顶级的工艺品质、硬件性能，还是强大的影像能力（视频拍摄尤其无敌）、外放音效，亦或是 iOS 系统强大的软硬家一体化能力，在行业里都难逢对手。

但它也有不完美的地方，例如屏幕素质没有达到最顶级的水平，多代延续的信号问题也没能彻底解决，这让用户在享受这样一款王者级别的手机带来的顶尖体验时，也要接受它的一些小问题。

无论如何，不考虑预算的话，iPhone 12 Pro Max 仍然是一款值得入手的顶级旗舰，当然，如果你对大屏带来的体验不太感冒，其实 iPhone 12 Pro 也会是不错的选择。

而苹果 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 虽然有接近 4000 元的差价，但核心体验其实也并没有云泥之别，主要区别还是在于屏幕小、续航不可避免地缩水、没有长焦镜头和传感器位移防抖等，其中屏幕小严格来说不能算是缺点，长焦和传感器位移防抖，对于不是特别狂热于拍照的用户来说也非必要，续航问题，则是大家购买 iPhone 12 mini 时需要慎重考虑的地方。而如果你就是对钟情于小屏手机，那么 iPhone 12 mini 可以说是你最好、也几乎是唯一的选择。

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