11 月 19 日,网易公司发布了 2020 年第三季度财报。财报显示,网易公司第三季度净收入为 186.6 亿元,同比增长 27.5%。归属于公司股东的持续经营净利润为为 29.982 亿元。



基于非美国通用会计准则,归属于网易公司股东的持续经营净利润为 36.692 亿元,上一季度和去年同期分别为 52.26 亿元和 47.26 亿元。

2019 年第三季度,网易公司完成向阿里巴巴出售考拉业务的交易,计入出售考拉业务获得的一次性收益。根据网易公司 2019 年第三季度财报,净收入为 146.4 亿元;基于非美国通用会计准则的持续经营净利润为 47.3 亿元;基于美国通用会计准则,持续经营净利润为 128.9 亿元,主要得益于三季度向阿里巴巴出售了跨境电商业务网易考拉。

相比较之下,网易公司在 2020 年第三季度的净利润同比下滑 22.4%。网易公司对此的解释是,2020 年第三季度出现净汇兑损失 15.713 亿元。

游戏依然是网易的主旋律

腾讯和网易是中国市场份额位列前两位的游戏公司,与腾讯不同的是,网易对于游戏收入的依赖更深。

根据网易 2020 年第三季度的财报,网易在线游戏服务净营收为 138.620 亿元,上一季度和去年同期分别为 138.283 亿元和 115.348 亿元,同比增长 20.2%,增速减缓。该季度,来自于手游的净营收占在线游戏服务净营收的 72.7%,上一季度和去年同期该占比分别为 72.3% 和 71.0%。

这也使网易的在线游戏服务业务连续 10 个季度录得百亿以上营收。网易 CEO 丁磊表示,得益于日益丰富和多元化的游戏产品矩阵及其持久的生命力,网易游戏展现出了强劲的势头。

在该季度,网易的手游产品表现出色,《率土之滨》、《阴阳师》、《光·遇》多款游戏多次跻身中国 iOS 畅销榜前列。在端游,网易公司有《梦幻西游》电脑版、《大话西游 2》和《逆水寒》多款产品。

在海外,尤其是日本市场,网易的表现亮眼。《荒野行动》、《明日之后》和《第五人格》长期处于日本用户最喜爱的游戏榜单中,只不过,这三款游戏都已经上市两年以上,也意味着网易需要推出新的游戏维持市场竞争力。

在新品计划上。网易在本季度在中国市场推出了《阴阳师:妖怪屋》、《实况球会经理》、《猎手之王》和《时空中的绘旅人》等;以及在海外市场推出了《星战前夜:无烬星河》和《漫威对决》等。

网易表示,接下来几个季度还将发布一系列游戏新品,包括:《黑潮之上》、《幻书启世录》、《天谕》手游、《无尽的拉格朗日》、《哈利波特:魔法觉醒》、《The Lord of the Rings: Rise to War》、《超激斗梦境》、《倩女幽魂隐世录》、《暗黑破坏神:不朽》和《宝可梦大探险》等。其中,《天谕》手游等将在春节前发布。

有道营销费用增加致亏损扩大

网易有道第三季度财报显示,净营收为 8.960 亿元,同比增长 159.0%。这也是网易旗下业务增速最快的业务,但同时也付出了巨大的成本。

财报显示,归属于网易有道普通股股东的净亏损为 8.778 亿元,而去年同期为 2.422 亿元。基于非美国通用会计准则,归属于网易有道普通股股东的净亏损为 8.657 亿元,而去年同期为 2.388 亿元。

亏损大幅度增加的背后,是网易有道在营销费用支出猛增。财报显示,2020 年第三季度网易有道的销售和营销费用为 11 亿元,较 2019 年同期的 2.310 亿元增长 397%。

第三季度,疫情得到控制后,包括中小学和大学在内,均逐步有序复课,这也意味着学生对于在线教育的需求可能出现下降,网易有道通过加大营销投入的方式保持生源。

“我们预计这将是有道 2020 年最大的市场营销投入。仅学习服务业务第三季度的品牌和效果广告投放累计达到 8.81 亿元。涨幅较大的市场费用帮助业务规模在暑期实现了快速扩大,同时导致了我们短期内的亏损。”周枫在分析师电话中强调,投放都是在严格确保单体经济模型健康的前提下进行的。

周枫认为,受疫情影响在线教育迎来爆发式增长和规模化发展的重要窗口期,未来跑出新玩家及从新玩家阵营当中跑到头部的机会会变低很多。想要在头部站稳脚跟,网易有道应该在市场营销和品牌运营方面补齐短板,赢得头部阵营的 “船票”。

网易第三季度财报显示,创新及其他业务净营收为 39.001 亿元,上一季度和去年同期分别为 37.333 亿元和 27.550 亿元。

今年的双十一,网易严选一纸 “退出双十一”的公告冲上了热搜,也帮助网易严选在双十一期间获得了一次另类的胜利,至于最终数字上的成绩,只能等到网易第四季度的财报公布了。

对于网易来说,持续依赖的游戏业务,虽然在今年前三季度收入增长,但是每个季度的增幅都在减小;另外则是因为有道的亏损扩大,网易的净利润出现下滑,足以说明目前网易的新业务还很难支撑起网易的未来,这对网易来说,是未来一段时期等待解决的问题。