华为董事长梁华：5G 将是 2030 年前最主要的通讯方式

11 月 20 日上午消息，在今日举办的 2020 中国移动全球合作伙伴大会上，华为公司董事长梁华表示，今年是 5G 商用的第一个年头。5G 正在创造新的经济价值，整个的数字经济发展蓬勃。

梁华说：“5G 网络的投入一定会带来未来的新的机会，那么今天我们随着 5G 云、AI 等数字技术的融合，构建万物互联的世界已经成为不可逆转的趋势。”

梁华表示，过去一年，超高清视频以 5G、云、AI 等加速融合，互为能力补充。在广播电视、新媒体直播、智能矿山、远程医疗等领域形成了众多应用的标杆。

“过去一年，超高清视频以 5G、云、AI 等加速融合，互为能力补充。在广播电视、新媒体直播、智能矿山、远程医疗等领域形成了众多应用的标杆。超高清视频的应用已经成为现阶段 5G 商业应用探索的最大亮点之一。”梁华表示：“新的网络特性促发新的业务需求，带来新的创新的业态，激发更多的网络需求和建设，使得 5G 产业发展形成正循环激励。未来 10 年将是 5G 高速发展的黄金时期。整个产业链需要坚定信息，利用好 5G 网络。共享共建产业价值。”

此外，梁华称，根据通讯产业数据分析，5G 将是 2030 年前最主要的通讯方式、通讯技术。在 5G 发展初期需要坚持网络建设以业务发展双人驱动，形成良好发展的模式。

以下为讲话全文：

梁华：刚才高院士介绍了强大的鹏程云脑以及我们比较强的算力，应该说人工智能时代即将到来，今天我想讲的就是说我们要开放合作，创新发展，为智能时代我们奠定一个非常强的 5G 新基础。

20 年的砥砺合作我们共同经历了许多令人感动，至今记忆犹新的深刻。从第一个 GSM 网到珠穆朗玛峰的基站，从汶川地震的生命线到 5G 超高清直播。已经汇聚了中国移动和华为互相信任的长期合作基础。也见证了中国通讯产业联合创新，锐意进取发展的历程。

今年也是 5G 商用的第一个年头。正在创造新的经济价值，整个的数字经济发展蓬勃。这样的话同时也带来了一些社会效益，与此同时正如每一个新生事物的出现都会带来机遇，同时带来一些挑战。5G 的发展也一样，特别是在 5G 的发展初期，一方面我们要加大 5G 网络建设的收入，另一方面也需要收益平衡。借此机会我想分享我们的思考和理解。

第一、网络建设与业务方面互相促进，形成 5G 良性发展的模式。一直以来每一次信息传播方式的变革都会有效提升经济运作的效率。改变人们的生活方式以及产生新的商业模式。我想 5G 也一样，5G 的发展未来到底会带来什么样的变化，产生什么样的商业模式，引起什么样的一些新的机会，我想这一块应该说在我们整个发展的过程中，应该有很多需要我们去投入的，因为 5G 网络的投入一定会带来未来的新的机会，那么今天我们随着 5G 云、AI 等数字技术的融合，构建万物互联的世界已经成为不可逆转的趋势。

第二、过去 30 年，2G、3G、4G 发展的历程表明。每一代都经历了不断的完善，进而迸发出强大的生命力。今天我们有一个 5G + 绽放行动，我想这个行动一定会大放异彩。根据通讯产业数据分析，5G 将是 2030 年前最主要的通讯方式，通讯技术。在 5G 发展初期需要坚持网络建设以业务发展双人驱动，形成良好发展的模式。

第三、过去一年，超高清视频以 5G、云、AI 等加速融合，互为能力补充。在广播电视、新媒体直播、智能矿山、远程医疗等领域形成了众多应用的标杆。超高清视频的应用已经成为现阶段 5G 商业应用探索的最大亮点之一。一方面，5G 云 AI 赋能超高清产业的快速发展。同时 4K、8K 应用的繁荣反过来又促进 5G 基础设施的建设与发展。新的网络特性促发新的业务需求，带来新的创新的业态，激发更多的网络需求和建设，使得 5G 产业发展形成正循环激励。未来 10 年将是 5G 高速发展的黄金时期。整个产业链需要坚定信息，利用好 5G 网络。共享共建产业价值。

第二，构建分成的结论方案，推进 5G 人员数字化，打造 5G 绿色通讯。未来无限通讯的关键之一是人员效率，以及在能量系统中通过信息技术降低能耗，因为 5G 的发展带来大的流量，一定会带来我们网络对人员更大的需求。5G 商业之初，5G 商业网络不断的规模部署。5G 的能耗并不像很多人担心的那样高。同等覆盖能力下 5G 涉及的典型能耗在同一个量子上面。5G 设备一度电的能量消耗可以支持超过 5000G 的能量的传输。相当于下载 5000 部超高清电影。在 4G 时代同样电量下载 300G 都不到。可以看出 5G 相对于 4G 能效提升了 10-20 倍。

我们认为，在产业发展初期，通过构建分成分级的结论方案，在保障 KPI 稳定的情况下为无线网络节能。一方面推动基站设备新材料新架构新工艺，另一方面通过 AI 技术实现智能，网络协同的功能降低运营能耗。目前这一方案已经在中国用了 20 万个站，每年可节约 1 亿度电。未来随着芯片等技术的更新换代，相信 5G 技术能耗会进一步下架，5G + 更加符合节能减排的理念。

第三，识别行业共性需求，推动 5G 面向行业创新与发展。经过一年多的探索与实践，5G 已经从技术走向商业阶段。从试验点走向商品化。下面分享华为与 5G 实践的方法。一方面在场景中找到刚需，当前各行各业 5G 的愿望非常强烈，截至今年 9 月，运营商在 5G 行业创新项目超过 5000 个，覆盖医疗、港口、钢铁、电网、矿山、制造等 20 多个领域。刚才杨杰董事长也讲了五纵三横，基本上涉及到生产生活、政府运营等方方面面。如何在众多行业中找到共性刚需，我们认为从 4 个标准选择刚需的场景。商业潜力、产业链成熟度、企业标准化程度、在特定的场景下面，5G 相信在其他技术领域中是最好的选择。考虑商业前景时需要考虑到行业规模复制的可能。5G 作为一个关键的能力是否在行业中快速推广，我们认为标准化能力强，数字化程度高这些企业更适合推广 5G。基于这些标准，我们初步识别了一些典型的刚需场景。远程控制视频回传等，相信随着 5G 在各种行业运用与发展，我们会看得到越来越多的典型场景，提炼出更多的刚性需求。

网络语言是 5G 行业运用最重要的基础。构建面向行业技术服务是 5G 的关键。针对行业许多多样化的场景需求，电器行业需要从网络运维到业务运营提供网络端到端的微、建、维、优的能力。探索生态合作的新模式。促进 5G 繁荣发展，5G 产业的发展需要整个生态链的支持与合作。

5G 手机已经大规模的供应，促进全球 5G 用户的快速增长。面向消费者市场，引进视频彩铃 VR、AR 等新业务。现在 VR 看房教育等等已经是实实在在的体验，让消费者感受到 5G 为新的应用提供支持。有感知之后用户就愿意为更好的服务内容进行付费将成为常态。电信行业与其他行业相互融合，伙伴提供行业支持，运营商匹配行业需求。使得行业数字化与合作伙伴一起加速 5G 行业应用的发展。5G 生态合作的创新将是消费者行业用户运营商合作伙伴多方共赢。基于价值定价和全心服务流程带来全新的商业成果。

5G 是可以共同探索的新机会，当前中国移动与大量合作伙伴已围绕各行各业进行梳理和合作。产业链生态中华为秉承开放合作共赢的理念，持续推动 5G 建设创新，让 5G 造福全人类为社会创造更多的价值，谢谢大家。