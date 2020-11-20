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2020 全球无线通信网络技术专利排行榜：华为、高通、OPPO、爱立信、三星

2020/11/20 8:34:04 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家11月20日消息 IPRdaily 中文与 incoPat 创新指数研究中心昨日联合发布了 2020 年全球无线通信网络技术发明专利排行榜（TOP100）。

华为凭借 8607 件专利位列 2020 年全球无线通信网络技术发明专利排行榜第一，高通（Qualcomm ）以 5807 件专利排名第二，OPPO 以 5353 件专利排名第三，其次是爱立信的 3997 件和三星的 3471 件。

该主体通过对 2020 年 1 月 1 日至 10 月 31 日公开的全球无线通信网络领域发明专利申请数量进行统计排名（排行榜中检索的无线通信网络领域专利由 WIPO 的 IPC 国际专利分类号 “H04W”所定义）。

榜单前 100 名企业主要来自 11 个国家、组织或地区，有 14 家企业在该领域的发明专利申请量均超过 1000 件，其中华为以 8607 件专利位列第一。

以下为 Top100 完整榜单：

IT之家了解到，入榜前 100 名企业中，美国占比 32%，中国占比 32%，其次为日本占比 15%，韩国占比 7%，德国和荷兰分别占比 4%，法国占比 2%，芬兰、英国、瑞典和加拿大各占比 1%。

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关键词：专利华为OPPO爱立信三星

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