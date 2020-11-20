1.2 版本保密测试人员泄密，原神：已启动公司法律程序

IT之家11月20日消息 今日中午，米哈游《原神》发布违规泄密问题处理公告。

《原神》表示，1.1 版本「迫近的客星」已经上线，同时他们正在全力准备即将到来的 1.2 版本。

▲ 图源：《原神》官网

公告指出，《原神》发现有受邀参与 1.2 保密测试的人员，在已经签署保密协议的前提下，仍无视协议规定，违规泄露和传播测试版本内容。

IT之家了解到，对此，《原神》已启动公司法律程序，将对违规人员进行追责。

以下为《原神》违规泄密问题处理公告全文：

亲爱旅行者：

《原神》1.1 版本「迫近的客星」已经和大家见面了，提瓦特的故事进入了新的篇章。与此同时，我们正在全力准备即将到来的 1.2 版本。遗憾的是，近日我们发现有受邀参与 1.2 保密测试的人员，在已经签署保密协议的前提下，仍无视协议规定，违规泄露和传播测试版本内容。

我们已启动公司法律程序，将对违规人员进行追责。

经调查举证，我们已核实违规人员信息，现公示如下：

区服：天空岛服务器

昵称：星 *** 千鶴

正式服 uid:100***556

测试服 uid:1***31

区服：America

昵称：J**z

正式服 uid: 600***200

测试服 uid: 2***28

我们深知，每一位旅行者都关心着提瓦特世界的新变化，关注着游戏版本的新消息，我们十分了解大家的心情。但测试版本中的内容尚在研发中，此前已经出现了不少关于新版本的片面的、不实的消息，不仅扰乱了我们研发和推广新版本的计划，更导致部分旅行者对新版本内容产生了先入为主的缺憾认知与误解。

为了让游戏未来的新版本给各位旅行者留下美好的初见印象，我们的美术、音乐部门投入了许多精力来制作宣发内容，而泄密行为不仅让我们的努力付诸东流，更破坏了旅行者与新角色初次相遇的惊喜，对于我们而言，对于旅行者而言，都是无法容忍的伤害。在未来，我们将为每一次的版本更新准备预告计划，为大家喜爱的新角色准备推广素材，请大家关注官方平台的内容发布。

今后，我们将加大力度处理此类非法泄密行为，在此，我们恳请得到各位旅行者的帮助，拒绝非法泄露、拒绝违规传播，维护公平的游戏环境。请与我们共同见证提瓦特世界的每一步变化！

再次感谢大家的理解与支持。