索尼：直到 2022 年才会有游戏能够真正发挥 PS5 机能

IT之家11月20日消息 据外媒 Wccftech 报道，索尼 PlayStation 5 已正式在世界各国推出，但我们可能仍需要一段时间才能真正体验到什么叫 “次世代”。

索尼互动娱乐 CEO Jim Ryan 此前虽然表示他们 “相信世代”，但很多 PS5 大作，像是《蜘蛛侠：迈尔斯》、《地平线：禁忌西部》以及可能的《战神 5：诸神黄昏》都是跨世代游戏（PS5/PS4），而且此前其他索尼高管也表示 PS4 的支持将至少还有三年。

之后，Jim Ryan 在接受外媒 News Agency TASS 采访时又一次重复了这一观点。

“世界上大约有 1.14 亿台 PS4，这是一个很小的数字。但对我们来说，PS4 社区在 2020 年、2021 年和 2022 年仍然非常重要。因为在这三年内，他们才是 PlayStation 社区中最多的人群。”

根据 Jim Ryan 的说法，只有在两年甚至三年后，真正称得上次世代大作的游戏才会有，开发人员通常需要一点时间来熟悉（硬件）。2022 年才是 PS5 机能能被真正发挥出来的一年。

IT之家了解到，索尼官方已于 11 月 12 日在北美、日本、澳大利亚等国家和地区上市了全新的索尼 PS5 游戏主机，并于 11 月 19 日上线更多国家和地区。

虽然索尼官方还没有公布国行版本的发售时间，但索尼 PlayStation 中国官网已上线了 PS5 宣传页面。